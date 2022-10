Schimmige vrachtschepen in Afrikaanse wateren

Een vloot van tientallen, wellicht honderden sterk verouderde en slecht onderhouden vrachtschepen wordt ingezet voor goederenvervoer langs de West-Afrikaanse kust. In havens als Dakhla, Nouadhibou, Dakar, Banjul, Ziguinchor, Bissau en Conakry zijn ze een vertrouwd beeld.



Ze ondergaan minimaal onderhoud en slechts enkele van deze schepen beschikken over AIS, maar doorgaans is dan sprake van een incidenteel signaal. Zo ook bij de in 1984 gebouwde coaster Inter DJ. Dit vrachtschip, met een lengte van 76 meter en een breedte van 13 meter, verliet zondag 25 september leeg de haven van Dakar. De in Guinee-Bissau geregistreerde en 1932 gt metende coaster passeerde met een snelheid van zeven knopen die dag het voormalige slaveneiland Gorée. Het laatste AIS-signaal werd ontvangen op 4 oktober, net buitengaats van Dakar. Kortom, gezagvoerders van dergelijke oude vrachtschepen nemen het niet zo nauw met de regels. Of de transponder wordt uitgezet of niet goed functioneert is niet duidelijk.



Op zondag 25 september vertrokken nog enkele relatief kleine vrachtschepen uit Dakar en ook bij deze schepen werkte het AIS-signaal meestal niet of gebrekkig. De plaatselijke havenautoriteiten tillen er kennelijk niet zwaar aan.

25-10-2022 11:02:04 Emmo

Ik vraag me af in hoeverre deze bootjes zich aan alle lokale, nationale en internationale voorschriften houden. En hoe het staat met de milieureglementen en de energietransitie.

