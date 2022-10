Belgische chauffeur vergeet kleuter dag lang in schoolbus

Een kleuter in Belgiƫ heeft een hele dag opgesloten gezeten in een schoolbus. De chauffeur had niet door dat het meisje nog in de bus zat toen hij de andere kinderen 's ochtends bij school had afgezet.



Pas toen hij aan het eind van de middag de bus weer opstartte, merkte hij dat het kind van vier er nog zat. "Ze zei ook tegen de chauffeur dat ze nog naar school moest", vertelt burgermeester Liefooghe van Alveringem tegen de VRT.



De burgemeester noemt het een uitzonderlijke situatie en een wake-upcall, ook omdat niemand in de klas het meisje gemist had. Volgens hem zagen de ouders af van een klacht toen ze merkten hoe ongelukkig de chauffeur was.



"De chauffeur zelf is een echte kindervriend en hij ziet er enorm van af. Hij is ook dezelfde avond nog wenend bij de ouders op bezoek geweest. De ouders verwijten hem niks. Ze weten dat het voorval per ongeluk gebeurd is."



Het meisje heeft niets over gehouden aan haar zeven uur eenzaamheid. "Het belangrijkste is dat alles goed gaat met het kind", zegt de burgemeester. "De volgende dag zei ze zelfs nog tegen de chauffeur dat hij haar nu wel naar school moest brengen."

Reacties

7 uur alleen in een bus is wel heel lang.

Wel vreemd dat niemand in de klas het kind gemist heeft.

