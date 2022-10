Jeugdjournaal lokaliseert door bevingen geteisterd Wirdum in Friesland

Het Jeugdjournaal is zaterdagavond de mist in gegaan met de berichtgeving over de aardbeving in Wirdum. In de uitzending werd het Groningse dorp gelokaliseerd in Friesland.Nu kent ook Friesland een dorp met de naam Wirdum. Dat ligt onder de rook van Leeuwarden.Het Jeugdjournaal is niet het eerste medium dat Groningen en Friesland met elkaar verward.Vorige week blunderde de Volkskrant met een grote infographic over de stikstofuitstoot in Nederland. Per abuis werd de tekst ‘Groningen’ op Friesland geplakt en vice versa . Daar ontstond veel ophef over. Een dag later kwam de Volkskrant met een rectificatie.