Tweeling ontsnapt uit Texaans horrorhuis na zware mishandelingen

Een 15-jarige tweeling uit een voorstad van Houston beschuldigt hun ouders van zware mishandeling. Zo waren ze bijvoorbeeld ernstig ondervoed en zou hun 40-jarige moeder ze al maanden mishandelen.

Het stel is gearresteerd.



De tweeling werd uitgehongerd en geboeid. Ze moesten bleek en andere schoonmaakmiddel drinken en als ze te veel praatten kregen ze ovenreiniger in hun mond gespoten. Volgens lokale tv-zender KHOU zouden de twee ook gedwongen hun eigen urine en uitwerpselen moeten drinken en eten.



Verschillende Amerikaanse media refereren naar het huis waar de mishandelingen plaatsvonden als house of horrors.



De tweeling wist te ontsnappen doordat de jongen de sleutel van de handboeien in zijn mond had verstopt. De kinderen gingen daarna op blote voeten langs deuren om hulp te vragen. Dat lukte pas na 30 minuten.



Naast de tweeling zijn ook nog vijf andere kinderen ondergebracht bij de kinderbescherming. Daarbij zou de moeder tien jaar geleden al eens veroordeeld zijn voor kinderverwaarlozing.

Reacties

24-10-2022 08:44:33 omabep

Oudgediende



Ze is dus al een keer veroordeeld voor kinderverwaarlozing en wordt daarna niet meer in de gaten gehouden!



Soms kan zo'n instantie zich te veel met een gezin bemoeien maar in dit geval hadden ze minstens één keer in het half jaar langs kunnen gaan en de kinderen kunnen vragen en rondkijken hoe ze leefden.

24-10-2022 08:54:14 allone

Oudgediende



En na dat alles duurde het 30 minuten voor iemand hielp?

