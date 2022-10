Vogelkijkers gespot in Bunne. De massa is op zoek naar een zeldzaam zangvogeltje uit Siberië

Een geelbrauwgors brengt een massa vogelspotters naar Bunne. Het kleine zangvogeltje broedt in Siberië en wordt zelden gezien in Nederland. De grote groep vogelaars met grote camera’s, is daarentegen niet te missen op zaterdag.Tientallen liefhebbers trokken zaterdag naar Bunne om een glimp op te vangen van de zeldzame geelbrauwgors. Op de Bongveenweg staan ze in rijen opgesteld om de zangvogel (broedgebied: Oost-Siberië) vast te leggen.Dat het vogeltje met opvallende gele wenkbrauwen en kekke kuif weer in Nederland is, is bijzonder. Eén keer eerder werd de geelbrauwgors in ons land gezien. In 1982 op Schiermonnikoog.Directeur van het Groninger Landschap Marco Glastra legde de vogel en de spotters samen vast. Foto