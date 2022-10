Koud douchen goed voor je? Het enige dat vaststaat is dat het goed is voor je gasrekening

Bij een gezonde leefstijl hoort tegenwoordig ook steeds vaker een koude douche. Uiterst onaangenaam dus je wil wel even weten of het echt nut heeft. Het antwoord: misschien, een beetje.



Volgens een onderzoek van het Amsterdam UMC onder 3000 proefpersonen die verdeeld in groepen dagelijks 30, 60 of 90 seconden of helemaal niet koud douchten, hielp koud douchen iets om een eventuele ziekte sneller en minder ernstig te laten verlopen. Hoe lang ze koud douchten maakte daarbij niet uit.



Klinkt goed, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan deze studie. Zo deden er geen zieke mensen mee, rapporteerden de deelnemers hun douchetijd zelf en kan het zijn dat de koude douchers bijvoorbeeld gezonder gingen leven doordat ze ook al koud douchten.



Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is dan ook nog niet overtuigd. “Sommige wetenschappers suggereren dat je immuunsysteem beter wordt als je regelmatig in de kou gaat, maar aan de andere kant hebben we ook goede indicaties dat koude ons immuunsysteem verzwakt", zegt hij tegen HLN.



Dat een koude douche geestelijk heilzaam zou zijn, is ook nog niet aangetoond. Volgens sommigen werkt het tegen depressie, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen.



Bovendien kunnen mensen met hartproblemen beter niet koud douchen. “Dat leidt tot een verhoging van de bloeddruk. Wil je dit proberen, vraag dan best na bij je huisarts of het in jouw geval een goed idee is.”



Wat in ieder geval wel zeker is, is dat je gas bespaart met koud douchen. “Mooi meegenomen in deze tijd van stijgende energieprijzen”, aldus Daanen.

Reacties

23-10-2022 16:32:46 submarine

Erelid



WMRindex: 1.177

OTindex: 494

Laat ons 'koningshuis' eerst maar koud douchen en krekels plus meelwormen vreten. In 'hun' onverwarmde paleizen. Lekker bibberen. Eens kijken hoe dat hun bevalt.

23-10-2022 16:41:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.544

OTindex: 89.315

Dat af en toe koud worden goed voor je is, dat leerde ik toen ik nog dagelijks, ook in de winter, naar mijn werk ging, zo'n tien kilometer op mijn brommer. Steenkoud werd ik soms maar ziek was ik nooit.

Maar een koude douche? Vammelevensdagen niet! Toen niet en nu al helemaal niet.

23-10-2022 16:41:40 Buick

Erelid



WMRindex: 3.574

OTindex: 954



Dus die is al flink aan het bezuinigen.

Ook zonder make-up is het een mooie vrouw

Ze hadden in het verleden ook al bezuinigd op pyama's, maar toen liepen er ineens kleine kinderen in het paleis rond , dus dat werd dan weer duurder



Laatste edit 23-10-2022 16:43 @submarine , ik zag koningin Maxima zonder make-up uit een vliegtuig stappen.Dus die is al flink aan het bezuinigen.Ook zonder make-up is het een mooie vrouwZe hadden in het verleden ook al bezuinigd op pyama's, maar toen liepen er ineens kleine kinderen in het paleis rond , dus dat werd dan weer duurder

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: