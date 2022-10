Dit is de tijd om ruzie te maken met je baas

Door het tekort aan personeel kun je meer gedaan krijgen bij je baas dan normaal, constateren deskundigen in het AD.



Juridische adviseurs DAS en Stichting Achmea Rechtsbijstand zien het aantal arbeidszaken afnemen. Dat het aantal geschillen daalt, wil niet zeggen dat er op de werkvloer minder conflicten zijn. Experts merken dat werkgevers het minder vaak tot een zaak laten komen. ,,Werkgevers slikken dingen vaker, ze bedekken het met de mantel der liefde'', constateert Pascal Besselink, arbeidsadvocaat bij DAS.



Pablo Wilke van Achmea Rechtsbijstand ziet bedrijven vaker door de knieƫn gaan. Andersom merkt hij dat personeel het minder vaak tot een geschil laat komen. Als het werknemers niet bevalt, stappen ze eerder op.



Dat blijkt ook uit onderzoek van juridisch dienstverlener Arag onder jongeren. Ook die krijgen vaker hun zin bij conflicten of als ze loonsverhoging willen. En anders blijven ze niet steken in het conflict maar nemen een andere baan.

Reacties

23-10-2022 09:10:39 Buick

Erelid



WMRindex: 3.574

OTindex: 954



Er is overal personeelstekort, dus wat er nog loopt willen ze niet kwijt.

Want er komt niets voor terug.

Ik voel me ineens ook heel deskundig En daar moet je dan een deskundige voor zijn?Er is overal personeelstekort, dus wat er nog loopt willen ze niet kwijt.Want er komt niets voor terug.Ik voel me ineens ook heel deskundig

23-10-2022 16:36:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.544

OTindex: 89.315



Ik had dertig jaar geleden weleens succesvol ruzie willen maken met mijn baas! Hè daar komen ze nu pas mee!Ik had dertig jaar geleden weleens succesvol ruzie willen maken met mijn baas!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: