De aanbiedingen blijken bij Jumbo en AH aan de kassa vaak duurder

'Twee voor de prijs van een', 'nu in prijs verlaagd', in deze dure tijden pak je wellicht vaker net even die aanbiedingen mee. Maar let daarbij dan wel even op: vooral Jumbo en AH willen je nog wel eens voor de gek houden.



Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond onderzocht negentig aanbiedingen bij steeds drie filialen van vijf supermarktketens. De Jumbo maakte het het bontst: in 31 gevallen betaalde je aan de kassa meer dan de prijs zoals die bij de aanbieding in het schap stond. Bij AH klopte de prijs aan de kassa in 22 gevallen niet.



Zo zou gerookte zalm van Jumbo volgens de prijs bij het schap 4,99 euro kosten, maar aan de kassa reken je 5,99 af. Voor batterijen zou je bij Albert Heijn volgens de actieprijs 5,39 euro moeten betalen, maar aan de kassa werden ze aangeslagen voor 8,99 euro.



Bij Aldi, Plus en Lidl werd ook weleens een foutje gemaakt, maar dat was bijna altijd in het voordeel van de klant. Jumbo en Albert Heijn erkennen de fouten in een reactie aan de Consumentenbond. En ze beloven beterschap. Maar dat deden ze vorige keer ook al.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: