Vrouw valt agenten aan met bijenvolk

Een Amerikaanse vrouw zette afgelopen week een zeer opmerkelijk wapen in om een uithuisplaatsing te voorkomen. Rorie Woods parkeerde een lading bijenkorven voor de deur en liet de zwartgele honingmakers de agenten aanvallen. Die moesten meerdere steken incasseren voordat ze Woods konden arresteren.



Woods had de bijenkorven op een aanhanger geladen en parkeerde die voor het huis in Longmeadow. Daar maakte ze de bijen eerst boos door de kasten waarin ze werden vervoerd door elkaar te schudden en daarna begon ze de kasten te openen zodat de geïrriteerde insecten vrij kwamen. Een agent probeerde in te grijpen, maar daarop gooide Woods enkele bijenkasten om zodat honderden bijen in één keer het luchtruim kozen.



De woedende insecten wisten uiteindelijk drie agenten, een medewerker van het politiebureau en verschillende omstanders te prikken. Een van de personen moest daardoor zelfs naar het ziekenhuis terwijl Woods in de boeien werd geslagen.



De dienders zijn allerminst te spreken over de daad van vrouw. "Woods heeft levens in gevaar gebracht, omdat verschillende personeelsleden ter plaatse allergisch zijn voor bijen", stelt sheriff Nick Cocchi. "Een medewerker van ons moest naar het ziekenhuis en gelukkig was hij in orde, anders zou ze worden aangeklaagd voor doodslag."



Opvallend genoeg was Woods niet de bewoner van het betreffende huis. Wel vocht ze al jaren tegen haar uitzetting.

Die kan dus een bijstandsuitkering wel vergeten

