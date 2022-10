Er ligt geheim scenario klaar voor als euro instort: dan komt de gulden weer terug

Het ministerie van Financiën heeft een scenario klaarliggen voor als het misgaat met de euro. Omdat de economische situatie in de eurozone momenteel zo onzeker is, heeft de Tweede Kamer gevraagd om deze plannen in te zien.



Minister van Financiën, Sigrid Kaag, heeft toegezegd dat de Kamer inzage krijgt in deze noodscenario's, die al zijn opgesteld tijdens de vorige economische crisis in 2014. Zonder euro zijn we in principe nergens: de hele handel valt stil, je kunt niets meer kopen in de winkels, banken vallen om. De gulden zou dan moeten terugkeren, maar dat klinkt een stuk makkelijker dan het is.



Er liggen plannen klaar, maar die bleven tot nu toe geheim. Kaag zegt daarover: "Wij spreken daar nooit publiekelijk over, want het is niet wenselijk om je crisisscenario in de openbaarheid te brengen, niet alleen omdat het zeer speculatief is, maar ook omdat het raakt aan de buitenlandse betrekkingen en het invloed kan hebben op de kapitaalmarkt."

22-10-2022 11:16:08 omabep

Ik vermoed dat we dan duurder uit zijn met zijn allen na 20+ jaar de Euro te hebben. Zodra we de grens over gaan kun je betalen voor de omwisseling en Nederland is klein dus dat doen nogal veel mensen.



Het geeft veel gemak op je vakantie in de landen die ook de Euro hebben. Geen gedoe met omrekenen of iets duurder of goedkoper is in die valuta zodat je ook weet wat je over hebt als je weer terug bent, en je hoeft geen potje met buitenlands geld te maken omdat je het niet hebt opgemaakt.



Ook het terug gaan naar de gulden kost veel geld, ieder bedrijf kan alles aan gaan passen op offertes en op hun briefpapier enz. Weer jaren wennen omdat je nu de Euro gewend bent.



Ik heb liever dat het rijk de gezondheidszorg, Postbank en de post weer onder beheer krijgt want dit lijkt nu op graaiwerk, ze verdienen zogenaamd niets maar de bonussen en winstuitkeringen liegen er niet om. En wij maar betalen voor de commerciële organisaties die zogenaamd concurreren en het GOEDKOPER moesten maken.



