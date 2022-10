Zeeland in de ban van verdwaalde Amerikaanse zeearend

Sinds kort wordt in Zeeland regelmatig een Amerikaanse zeearend gespot. Dat is geen teken dat het dier zich in Europa gevestigd heeft, in het wild komt de Amerikaanse zeearend hier namelijk helemaal niet voor. Inmiddels is gebleken dat het dier ontsnapt is bij een Belgische valkenier.Omroep Zeeland sprak met een handelaar in exotische vogels, die regelmatig vragen krijgt over het beest. "De vogel is gezien bij onder meer Meliskerke, Kwadendamme en Hoedekenskerke. Wij worden elke keer bestookt met foto's en berichten om de vogel te vangen, maar dat mogen we niet. We zijn niet de eigenaar."Het dier is eigenlijk best zielig, er zijn namelijk nergens in Europa soortgenoten te vinden. "Ze is een exoot en hoort hier gewoon niet. De zeearend zal zich wel als Remi alleen op aarde voelen."De eigenaar van de roofvogel is een beruchte valkenier, meldt Omroep Brabant. Eentje die niet goed bekend staat in de wereld van de vogelhouders. "Toen ik dat hoorde dacht ik: dat ga ik dus niet doen, ik weet genoeg. Maar het is wel vreemd dat je je eigen ontsnapte vogel niet gaat vangen. Dan geef je niet veel om je dieren."