Hee Buienradar, wordt het echt 35 graden of is er iets mis?

Het wordt warm volgende week, lokaal mogelijk zelfs zomers. Maar 35 graden of zelfs nóg warmer, zoals de Buienradar-app vanochtend aangeeft? Nee, zegt meteoroloog Maurice Middendorp, dat wordt het gelukkig niet.Het gonst op social media: de temperatuur in de Buienradar-app schiet volgende week omhoog van 18 graden op donderdag naar maar liefst 35 graden op vrijdag. Ook de daaropvolgende dagen zou het tropisch worden. Krijgen we soms te maken met een hittegolf?"Het is een foutje in de app", zegt Middendorp. "Er gaat iets mis bij het aanleveren van de weergegevens. Wat dat exact is, weten we niet. We hopen dat het met de volgende run - zeg maar de levering van nieuwe data - is opgelost." Rond 10.50 uur zijn de problemen in de app verholpen.Het temperatuurrecord voor eind oktober staat op 25,2 graden in Maastricht op 27 oktober 1937. Ook al aan de hoge kant, zegt Middendorp. "Dat is zeg maar het maximaal haalbare."Een nieuw record zullen we dit jaar vermoedelijk niet halen. "De verwachte maximumtemperatuur voor de komende dagen is niet hoger dan 23 graden en dan alleen lokaal in het zuiden. Dat is al aan de hoge kant. Misschien dat we het record in de komende jaren nog weleens breken, maar zo extreem als in de app staat aangegeven wordt het niet. 35 graden in oktober zou werkelijk extreem zijn. De bikini's en zwembroeken hoeven voorlopig niet meer uit de kast."