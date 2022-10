Japanse erfgoedmedewerker crasht auto in middeleeuws toilet

Een Japanse man die voor zijn werk cultureel erfgoed in zijn land probeert te behouden, heeft maandag met zijn auto per ongeluk de deur van het oudste toilet van het land vernield. Het toilet in Kyoto stamt uit de vijftiende eeuw en was door het land aangewezen als belangrijk cultureel erfgoed.De man reed per ongeluk met zijn auto op de deur in omdat hij niet doorhad dat de auto in zijn achteruit reed, zegt de politie. Niemand raakte gewond.Ook de latrine, de plaats waar de gemeenschappelijke toiletten zich bevinden, is intact gebleven. Het toilet bevindt zich in de boeddhistische Tofukuji-tempel.De man werkte bij Kyoto Heritage Preservation, een organisatie voor erfbehoud in Japan.De directeur van het onderzoeksinstituut van de tempel geeft in Japanse media aan dat de schade verbazingwekkend groot is. Wel zou het volledig herstelbaar zijn, al gaat daar volgens experts flink wat tijd in zitten.