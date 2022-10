Doodskisten hangen in de lucht nadat weer een kerkhof in Napels instort

Minstens tien doodskisten bungelen in de lucht na de ineenstorting van een vier verdiepingen tellend gebouw met grafnissen op de oudste begraafplaats in Napels.Het is de tweede keer dit jaar. Ook het beheer van begraafplaatsen in Italie is dikwijls een rommeltje.De autoriteiten hebben de Poggioreale-begraafplaats - de grootste in Napels - afgesloten om te onderzoeken hoe het marmeren gebouw (dat De Opstanding heet) kon instorten."De ineenstorting werd voorafgegaan door een knal en een dichte stofwolk", zegt Vincenzo Santagada, een raadslid in Napels dat verantwoordelijk is voor begraafplaatsen.Een ander onderzoek was al bezig nadat in januari ongeveer 300 grafnissen werden vernietigd door de ineenstorting van een gebouw op een ander deel van de begraafplaats.Familieleden van de doden hielden dinsdag een protest.