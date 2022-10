Fout op fout: NHL Stenden neemt de Volkskrant op de hak (en gaat vervolgens zelf de topografische mist in)

Een opmerkelijke advertentie achterop de Volkskrant van woensdag. Daarin zoekt hogeschool NHL Stenden ‘topleraren aardrijkskunde die Friesland en Groningen wél goed op de kaart kunnen zetten’.Een duidelijke knipoog naar de topografische blunder uit de Volkskrant van zaterdag. Die haalde Groningen en Friesland door elkaar, wat leidde tot grote hilariteit op sociale media.Reden voor NHL Stenden om hiermee aan de haal te gaan. De boodschap: bij de ‘topopleiding Aardrijkskunde’ leer je ‘van de geografische hoed én de rand.’ Met op de achtergrond een kopie van de veel bespotte kaart.‘Uit de Volkskrant van 15 oktober 2022’, staat er boven. „Je moet iets doen aan bronvermelding”, verklaart directeur Rob Koning van de marketingafdeling bij NHL Stenden.Alleen: het is geen letterlijke kopie. „Het is gewoon ruw nagemaakt”, weet ook Koning. Met als onbedoeld gevolg: drie nieuwe flaters die de Volkskrant niet maakte.Zo hoort het Zeeuwse plaatsje Sint-Philipsland ineens bij Noord-Brabant en wordt de gemeentelijke herindeling uit 2019, die de provincie Utrecht in omvang deed groeien, ongedaan gemaakt.Maar het opvallendst: Schiermonnikoog. De Friese hogeschool deelt het eiland per ongeluk in bij de buurgemeente. Een grapje? Of dacht de kaartenmaker dat het om Rottumerplaat ging?Daar wil marketingdirecteur Koning niks over kwijt. „Het is allemaal bedoeld als een vette knipoog.”