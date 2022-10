Ontslag voor onzedelijke vrachtwagenchauffeur

Verbijsterde reacties over de roekeloze chauffeur op snelweg A7. Op een video, die dinsdag viral ging, is te zien hoe een man uit het raam van zijn cabine hangt en met zijn rechterhand ogenschijnlijk een 'masturberende' beweging maakt. Na een statement op Facebook van het bedrijf regent het reacties van mensen die er hun ongenoegen over uitspreken. "Wat een misselijk gevoel kreeg ik toen ik dat filmpje zag. Ik schaam me ervoor", stelt een van de medewerkers van het transportbedrijf in Zwaagdijk-Oost.Rober van Straalen, directeur van het transportbedrijf VSDV, vertelt in een reactie aan WEEFF/NH Nieuws nogmaals geschrokken te zijn van de video die op social media circuleert en viral is gegaan. Van Straalen, die momenteel op vakantie is, kreeg de video al snel onder ogen."Ik geloof dat de video net een paar minuten online stond, toen het naar mij gestuurd werd op de app", blikt hij terug. "We hebben direct daarna met deze chauffeur gebeld en hem gezegd naar het hoofdkantoor te komen."Daar kon hij volgens andere medewerkers van het bedrijf zijn spullen inleveren. De directeur kan dit bevestigen noch ontkennen, en spreekt - net als in het eerder uitgebrachte statement op de Facebookpagina van het bedrijf - van 'de enige en juist passende maatregel die het bedrijf kan nemen'.Van Straalen zegt het voorval te betreuren en dan met name voor de collega's. Zo worden meerdere chauffeurs aangesproken bij klanten, en wordt er door sommigen gedacht dat ze de chauffeur zijn die gefilmd is. Eén van de medewerkers heeft zelfs zijn vrachtwagen moeten omwisselen, omdat zijn wagen bijna identiek is."Het ergste is nog dat de andere mensen die voor ons werken geshockeerd zijn", aldus Van Straalen. "Het was verder wel een goede chauffeur, maar het is niet normaal wat er gebeurd is. Deze dingen zouden niet mogen gebeuren, maar dat is het wel. We kunnen niet bij al onze 1.100 medewerkers ernaast gaan zitten en ze controleren. Het is een domme actie, makkelijk zat. Ik ben ervan overtuigd dat hij er zelf ook doodziek van is."Van Straalen heeft besloten om geen aangifte te doen van de 'bizarre situatie' op de snelweg. Wel heeft de politie vanmorgen contact met het transportbedrijf opgenomen. "In overleg met de officier van justitie starten wij een onderzoek naar de gedragingen van de chauffeur", laat de politie weten. Hij moet zich binnenkort melden voor verhoor. Verder doet de politie op dit moment nog geen uitspraken.