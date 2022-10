Goochelaar krijgt hartaanval op podium, publiek denkt dat het bij de act hoort

Het publiek van de 46-jarige Arsenio Puro reageerde zaterdagavond verrast toen de goochelaar in elkaar zakte op het podium. De volle zaal in Madrid had eerst niet door dat de hartaanval echt was, waardoor er gelach te horen was.

Puro overleed bij aankomst in het ziekenhuis.



In 2019 deed de goochelaar mee met de Spaanse versie van Holland’s Got Talent: Got Talent España. Hij werd vierde en brak door. Toch was hij destijds al jaren bezig met magie en was de Sala Houdini in Madrid zijn thuisbasis.



De goochelaar had de lachers op zijn hand, ook tijdens zijn laatste optreden. Daardoor duurde het even tot iemand ingreep nadat hij in elkaar zakte. Twee agenten in burger probeerden uiteindelijk Puro te reanimeren. Dat bleek later tevergeefs.



Onder zijn laatste Instagrampost klinkt het steunbetuigingen en lieve woorden over de goochelaar.

Reacties

Waar hebben we dit meer gehoord...

@Mamsie : Te vaak. Tommy Cooper, Ian Cognito om er maar een paar te noemen.

