Kun je gratis een maand naar Spanje als je thuis niet stookt?

Met de huidige energieprijzen lonkt er voor sommige mensen een aanlokkelijke afweging. Is het goedkoper om een maand lang aan de Spaanse costa te zitten, dan een maand lang te stoken in de winter?



Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja, voor veel mensen wel. Dat wil zeggen dat als zij een maand lang geen gas en stroom verbruiken thuis, ze genoeg geld besparen om een maand lang in Zuid-Spanje te gaan zitten in een gehuurd appartement.



Het hangt natuurlijk wel enorm af van je verbruik en je energiecontract. De onfortuinlijke mensen die op dit moment een modelcontract hebben van hun energieleverancier, bijvoorbeeld omdat ze net hun eerste contract hebben afgesloten en geen keuze hadden, kunnen al snel kostenneutraal naar Spanje.



Bij Eneco betalen zij nu 4,65 euro per kuub gas en 1,03 euro voor een kilowattuur stroom.



Bij een verbruik van 250 kWh stroom en 200 kuub gas in een koude decembermaand, zijn zij al 1183 euro aan energiekosten kwijt. Bij een wat groter verbruik, van - zeg - 300 kuub gas en 325 kWh stroom loopt de rekening voor december zelfs op naar 1723 euro.



En ja, dat is ruim voldoende om een maand de decemberkou van Nederland te verruilen voor een lekker zacht Zuid-Spaans zonnetje.



Ter illustratie: een oude middelgrote woning met twee of meer bewoners verbruikt gemiddeld per maand 115 kuub gas en 266 kWh stroom volgens Milieu Centraal. Omdat je in de zomermaanden amper gas verbruikt, ligt het verbruik in de wintermaanden aanzienlijk hoger dan het maandgemiddelde.



Zo zit je al voor 603 euro van 1 december tot en met 31 december in een appartement in Benidorm met 'fantastisch uitzicht'. Voor 1000 euro vertoef je de decembermaand op een zeilboot in Valencia.



En voor 956 euro vier je sinterklaas en kerst in een gerenoveerd appartement op 20 meter van het strand in Almeria. Gemiddeld is het er 15 graden in december en de zee is er nog 18 graden.



De goedkoopste retourvlucht voor twee personen naar Valencia kost je 211 euro volgens skyscanner.nl. Ook dat kan er dus nog makkelijk vanaf. Dan heb je nog 500 euro over om de bloemetjes buiten te zetten.



Maar niet getreurd (nou, wel getreurd), want met de huidige exorbitant hoge prijzen zijn er ook zat mensen met een 'gewoon' tarief, die beter een maand in Spanje kunnen zitten dan stoken in Nederland. De meeste mensen zitten inmiddels op variabele tarieven, en ook die zijn hoog genoeg om een maandje van op vakantie te gaan.



Laten we bij Eneco blijven. Klanten met een variabel tarief gaan daar binnenkort 3,69 euro per kuub gas betalen en 0,84 euro per kilowattuur stroom. Een huishouden dat in de koude decembermaand 300 kuub gas verstookt en 325 kilowattuur stroom verbruikt, betaalt dan in een maand 1290 euro.



Alle bovenstaande vakantieopties, inclusief vliegreis, zijn dan nog steeds voordeliger. Zelfs bij een wat gematigder verbruik van 200 kuub gas en 250 kilowattuur stroom kun je nog aan je familie verkopen dat je er met de feestdagen niet bent. De energiekosten bedragen dan 888 euro.



Vanaf 1 januari zal het alleen nog maar voor de echte grootverbruikers opleveren om zuidelijk te overwinteren. Dan gaat namelijk het prijsplafond in, waardoor je voor een kuub gas nog maximaal 1,45 betaalt en voor een kilowattuur stroom 0,45 cent.



In november en december krijgt iedereen 190 euro korting op de energierekening, maar dat maakt voor bovenstaande berekening niet uit. Je krijgt de 190 euro namelijk zelfs als je die maanden helemaal niets verbruikt.

20-10-2022 10:15:26 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.162

OTindex: 6.298

ik heb de kachel nog niet aan gehad (het wordt nu wel echt koud in huis maar de truien zijn ook nog niet aan) en ik heb stadsverwarming. ik kan niet overstappen want er is maar 1 aanbieder. en ik heb heel slecht inzage in het verbruik, want dat kan mijn aan de slimme meter gekoppelde app niet laten zien... daar werken ze nog aan (al een paar jaar)

20-10-2022 10:42:50 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.318

OTindex: 190

S



Dit rekensommetje klopt natuurlijk alleen als je niet hoeft te werken of altijd op afstand mag werken. Anders krijg je er toch stevige reiskosten voor terug.



Maar dit valt wel in het rijtje

is goedkoper.



Laatste edit 20-10-2022 10:43 @MIADIA : Normaal heeft je slimme meter ook gewoon een schermpje. Dus vandaag even opschrijven wat je gebruikt en morgen of volgend week weer. Dan weet je het.Dit rekensommetje klopt natuurlijk alleen als je niet hoeft te werken of altijd op afstand mag werken. Anders krijg je er toch stevige reiskosten voor terug.Maar dit valt wel in het rijtje op een cruiseshop wonen en pendelen tussen Londen en Barcelona is goedkoper.

20-10-2022 10:58:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.568

OTindex: 7.661

De echte kou komt meestal pas na de jaarwisseling en dan begint voor de meesten ook het overwinteren in zonniger oorden pas. En dan gaat het hele verhaal al niet meer op.

Bovendien wordt in de berekening ervan uitgegaan dat je je huis onverwarmd achterlaat. Dat is vrij onverstandig, dus ook daarom zal het sommetje wat moeten worden aangepast.



Beetje afhankelijk van het type woning natuurlijk, maar toen de thermostaat in mijn 19e-eeuwse huis (energielabel F) een paar weken permanent op 10 graden had gestaan, zat de eerste schimmel al op de meubels.

Nog wat lager en met een beetje pech heb je al een paar bevroren leidingen, met alle ellende van dien.

Daar gaat je besparing.

20-10-2022 11:20:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.568

OTindex: 7.661

@DrZiggy : Ik herinner me ook een verhaal van een Brit die voor zijn werk iedere week een keer vanuit Noord-Engeland naar Londen moest met de trein. Die had uitgevogeld dat dat aanzienlijk goedkoper en comfortabeler ging per vliegtuig via Berlijn, en dat deed hij dus al een tijdje.

20-10-2022 11:43:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.667

OTindex: 82.870

Goed voor t millieu. Al dat vliegen.

20-10-2022 13:23:33 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.568

OTindex: 7.661



En dan heb ik het nog niet eens over de exorbitante staatssteun.



Laatste edit 20-10-2022 13:23 @allone : Reden genoeg om ook daar het principe van de betalende vervuiler eens te gaan toepassen en voor alles wat met de luchtvaart te maken heeft geen uitzonderingen meer te maken op de overal elders geldende accijns- en belastingheffing.En dan heb ik het nog niet eens over de exorbitante staatssteun.

20-10-2022 13:30:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.689

OTindex: 28.028





Net als de zeevaart is de luchtvaart een internationaal medium. Sinds de tijd van Hugo de Groot (Mare Librium) is de zee, en ik neem aan ook het luchtruim, vrij.

Belastingen en accijnzen worden alleen geheven over goederen die binnen het land worden geconsumeerd.

Ga je naar het buitenland kun je restitutie van BTW aanvragen.

Dezelfde reden is de grond waardoor vliegtuigbrandstoffen (en scheepsbrandstoffen) gevrijwaard zijn. Ze worden de facto geëxporteerd. @venzje : Dat heeft nogal wat juridische consequenties.Net als de zeevaart is de luchtvaart een internationaal medium. Sinds de tijd van Hugo de Groot (Mare Librium) is de zee, en ik neem aan ook het luchtruim, vrij.Belastingen en accijnzen worden alleen geheven over goederen die binnen het land worden geconsumeerd.Ga je naar het buitenland kun je restitutie van BTW aanvragen.Dezelfde reden is de grond waardoor vliegtuigbrandstoffen (en scheepsbrandstoffen) gevrijwaard zijn. Ze worden de facto geëxporteerd.

20-10-2022 13:41:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.568

OTindex: 7.661



De soep zal heus niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend, maar als er eens flink geblazen kan worden, scheelt dat toch. @Emmo : Met al die internationale inspanningen op klimaatgebied moet daar vast wel enige winst te boeken zijn.De soep zal heus niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend, maar als er eens flink geblazen kan worden, scheelt dat toch.

