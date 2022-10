Papegaaien schrikken zich dood door luchtballon: halve ton schadevergoeding

Een ballonvaarder uit Schijndel moet 55.000 euro schadevergoeding betalen aan een papegaaienhouder uit Rijsbergen. Drie van zijn zeldzame vogels zouden zich letterlijk zijn doodgeschrokken toen de ballon rakelings over hun hok vloog.



Met deze beslissing van het gerechtshof in Den Bosch komt er een einde aan een vijf jaar durende juridische strijd, meldt Omroep Brabant.



Het voorval gebeurde in maart 2017. De ballonvaarder deed mee aan een wedstrijd waarbij hij vlak over het stuk grond van de papegaaienhouder ging, terwijl dat niet was toegestaan. Twee papegaaien stierven meteen van de schrik. De derde overleed een dag later.



Volgens de eigenaar van de tropische vogels ging de ballonvaarder in de fout doordat hij lager vloog dan de toegestane hoogte van 300 meter. Daarom eiste hij direct al een schadevergoeding van 113.000 euro.



Die claim was zo hoog, omdat de dieren zeldzaam waren (een broedkoppel hyacint-ara's en een geelnek-amazonepop).



De hyacint-ara's hebben samen een waarde van enkele tienduizenden euro's. Daarnaast eiste de papegaaienhouder een schadevergoeding omdat er bij de ara's geen jongen meer kunnen komen.



De rechtbank in Den Bosch gaf de papegaaienhouder in 2020 al gelijk en legde de ballonvaarder een boete op van 65.000 euro. Die ging daartegen in beroep. Volgens hem kon de dierenarts niet met honderd procent zekerheid zeggen dat de dieren daadwerkelijk van de schrik waren gestorven.



Maar daar ging het gerechtshof in Den Bosch vandaag niet in mee. Volgens de rechter "lijken alle andere scenario's en doodsoorzaken zeer onwaarschijnlijk".



Ook in hoger beroep moet de ballonvaarder daarom nu een schadevergoeding van ruim een halve ton betalen. Ook draait hij op voor de proceskosten.

Reacties

19-10-2022 19:14:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.664

OTindex: 82.868

Aiai. Daar vaart die vaarder niet wel bij.

19-10-2022 19:55:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.664

OTindex: 82.868

Ik schrik me ook wel eens dood. Maar niet zo dood.

19-10-2022 20:17:36 Buick

Erelid



WMRindex: 3.565

OTindex: 948

@allone , maar jij bent dan ook geen papagaai die iedereen napraat

19-10-2022 20:25:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.527

OTindex: 89.297

Da's een duur tochtje geworden!

19-10-2022 21:41:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.664

OTindex: 82.868

@Mamsie : hij heeft misschien niet de wedstrijd gewonnen, maar toch prijs. Zeer prijzig zelfs

