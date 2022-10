Kleuters met pruiken roven op aanwijzen van volwassene sieraden uit winkel

Wie acht kinderen, in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, met pruiken op door de binnenstad ziet rennen, denkt niet meteen aan een brutale diefstal. In Bocholt, vlak over de grens bij Aalten, was dat wel het geval. De politie is daar op zoek naar een club zeer jeugdige dieven.



De kinderen liepen afgelopen donderdag, iets voor 16.00 uur binnen bij een boetiek aan de Neutorplatz. Direct bij de ingang vlogen de kinderhandjes richting een rek met kindersieraden en wist de groep een grote hoeveelheid opsmuk buit te maken.



Direct daarna zetten de kinderen het op een lopen.



In hun vlucht verloren drie kinderen hun pruik. Ook kwam een deel van de buit op straat terecht, die later door een voorbijganger gevonden werd. Volgens een getuige, waarvan de naam niet bekend is bij de politie, werd de groep kinderen vergezeld door een volwassen vrouw.



Zij zou de peuters richting de winkel gestuurd hebben. Later werd duidelijk dat ook de pruiken van diefstal afkomstig waren. Die werden gestolen uit een winkel aan de Neustra├če.



De politie heeft de zaak in onderzoek.

3 en 4 jaar? Dat zijn nauwelijks kleuters maar nog peutertjes.

Ongelofelijk! Ik zal maar niet gissen naar hun nationaliteit.

