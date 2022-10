Bergbeklimmer slaat aanval van beer met welpje af

De Amerikanen zeggen: 'If the bear is black, fight back, if it’s brown, lay down, if it’s white, good night'. En dit nam een bergbeklimmer ter harte, toen hij tijdens het rotsklimmen opeens oog in oog kwam te staan met een boze zwarte beer en zijn kroost.De beer komt van boven, maar mist de klimmer voor een groot deel bij zijn eerste aanval, waarop de man al trappend en slaand het zwarte gevaarte van zich af kan houden. Normaal zijn beren niet agressief maar als ze kleintjes bij zich hebben, kunnen ze levensgevaarlijk worden. Op 24 seconden is rechtsonder in beeld een welpje te zien. De beer wil zijn jongen beschermen; dit zal de aanval waarschijnlijk hebben veroorzaakt.Na 46 angstaanjagende secondes vol oerschreeuwen van de bergbeklimmer lijkt de zwarte beer het hazenpad te kiezen en kan de man het na vertellen. Daarnaast ook belangrijk: hij kan de camerabeelden van zijn bodycam delen op het internet en die zijn inmiddels 4,5 miljoen keer bekeken.