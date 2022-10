Donald Trump werd slapend rijk van belastinggeld door in eigen hotels te bivakkeren

Donald Trump profiteerde ook zakelijk van zijn presidentschap. Hij liet zijn beveiliging in de Trump Hotels overnachten en die declareerde de hoofdprijs.



Trump lijkt zich steeds erger in de nesten te hebben gewerkt. De FBI-inval bij zijn woning in zijn Mar-a-Lago-resort in Florida bracht een keur aan malversaties aan het licht, waaronder (top)geheime documenten waar hij mee heeft zitten knoeien. De reeks aan schandalen is lang: nu kan er weer een nieuwe bovenop de stapel, waaruit wederom blijkt dat hij de Amerikaanse schatkist als zijn persoonlijke geldautomaat gebruikte.



Trump verrijkte zich door zijn Secret Service-beveiligers minstens veertig keer in zijn eigen Trump Hotels te laten overnachten en hier vier of vijf keer zoveel voor te laten rekenen als het normale hoteltarief. Zo betaalde de belastingbetaler bijvoorbeeld meer dan 1200 euro per nacht per beveiliger in het Trump International Hotel in Washington.



Goedgelovige volgelingen klopt hij sinds zijn verlies van de presidentsverkiezingen in 2020 al geld uit de zakken om rechtszaken te financieren. De documenten die nu onder het vergrootglas liggen, zijn maar een fractie van het totale aantal bezoeken – meer dan vijfhonderd – aan zijn eigen hotels tijdens zijn presidentschap. Na het onderzoeken van veertig bezoekjes staat de teller al op minimaal anderhalf miljoen euro aan belastinggeld dat op deze manier in Trumps zakken is beland.

Reacties

19-10-2022 12:27:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.661

OTindex: 82.867

De rijken worden altijd rijker zonder veel te doen.

19-10-2022 13:06:37 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.747

OTindex: 45.218

Dit is gewoon een schurk, die van het volk stal dat hij vertegenwoordigde. Ze moeten hem insmeren met pek en veren en vervolgens over die muur van Mexico knikkeren.

19-10-2022 14:24:32 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.950

OTindex: 4.539

@Sjaak : Ik zou een klein stukje niet met pek besmeuren maar met honing. En dan vastgebonden op een mierennest leggen

19-10-2022 14:29:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.747

OTindex: 45.218

@Grouse : Ik heb al een idee welk stukje je bedoelt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: