Ophef over pikant detail op bruidstaart

Er komen heel wat gemengde reacties op de decoratie van een trouwtaart die de ronde doet op TikTok. «Dit is zo gênant, zeg!», klinkt het onder meer.In de video filmt een gast de bruidstaart van een Amerikaans koppel. Op de taart pronkt een miniatuurversie van het stel, een verpleegster en een brandweerman. Op zich niets mis mee, al zorgt de achterkant van de poppetjes wel voor wat gefronste wenkbrauwen. De brandweerman legt immers zijn hand op het blote achterwerk van de verpleegster. «Zoiets heb ik nog nooit gezien», horen we de filmer zeggen.Het filmpje werd inmiddels al meer dan 700.000 keer bekeken en lokt verdeelde reacties uit. «Zo stijlvol», antwoordt iemand sarcastisch. «Oh mijn God, NEE!», schrijft iemand anders. «Dit is zo gênant, zeg!», reageert nog iemand. Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. « Ik begrijp niet wat iedereen hier zo erg aan vindt. Als ze daar allebei voor kozen, laat ze dan doen», «Ik vind het leuk. Het is hun huwelijk, dus ze doen wat ze willen», en «Sommige mensen hebben totaal geen gevoel voor humor. Dit is gewoon grappig!», lezen we ook.