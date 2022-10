Zweedse politicus geschorst die Anne Frank losbandig en geil noemde

De Zweedse radicaal-rechtse partij Zweden Democraten heeft de politicus Rebecka Fallenkvist geschorst vanwege een bericht op Instagram over Anne Frank. Daarin schreef zij dat ze het dagboek van Anne Frank las en na vijftig pagina's vooral de indruk kreeg dat Anne Frank 'losbandig en geil' was.



De 26-jarige Rebecka Fallenkvist is tijdelijk geschorst vanwege haar uitlating over Anne Frank. Eind vorige maand werd zij gekozen als lokale politicus in Stockholm, ook is ze een mediapersoonlijkheid die vaak in beeld is op het online mediakanaal Riks van de Zweden Democraten.



Het bericht op Instagram van Fallenkvist werd later verwijderd, maar in Zweden kwam felle kritiek op haar uitlating. De Israëlische ambassadeur in Zweden, Ziv Nevo Kulman, noemde het een 'afschuwelijke belediging' en 'oneerbiedig'.



"Het staat in schril contrast met de moeite die Zweden stopt in het levend houden van de herinnering aan de Holocaust", schrijft de ambassadeur.



Een woordvoerder van Zweden Democraten zei dit weekend tegen het Zweedse persbureau TT de 'ongevoelige en ongepast opmerkingen' serieus te nemen. Er komt een intern onderzoek naar de zaak.



Zelf liet Fallenkvist aan de Zweedse krant Dagens Nyheter weten dat haar bericht 'verkeerd geïnterpreteerd' was.



De Zweden Democraten zijn een nationalistische en anti-immigratiepartij die bij de verkiezingen vorige maand ruim 20 procent van de stemmen kreeg. De partij werd in de jaren tachtig opgericht door mensen die eerder actief waren geweest in extreemrechtse groeperingen, waaronder ook neonazi's. Inmiddels is de partij wel gematigder.

Reacties

18-10-2022 08:28:03 DrZiggy

S Het is natuurlijk een zinloze uitlating die alleen bedoeld is om te shockeren, maar ik heb zelf nooit begrepen waarom antisemitisme altijd zoveel zwaarder wordt bestraft/veroordeeld dan andere vormen van discriminatie en racisme.



Wat maakt haat tegen joden zoveel erger dan haat tegen zwarten, homo's of andere minderheden?

18-10-2022 09:43:04 Grouse

Quote:

Daarin schreef zij dat ze het dagboek van Anne Frank las en na vijftig pagina's vooral de indruk kreeg dat Anne Frank 'losbandig en geil' was.



Dat is een mening en een manier van lezen.

Het was een pubermeisje dat haar diepste gedachten aan het papier toevertrouwde.



Ik zie daarin geen holocaustontkenning of jodenhaat.

Hooguit een twijfel aan de literaire kwaliteiten van Anne Frank.



Of is Anne Frank heilig verklaard en is het heiligschennis?



18-10-2022 10:22:32 allone

Wat je zegt ben je zelf. Ze zal dus zelf wel geil en losbandig zijn. Anders zou ze de onschuldige woorden van een tienermeisje niet zo interpreteren

18-10-2022 13:25:34 CeeDee

Toe maar, losbandig en geil. Het lijkt mij nogal mee te vallen, volgens mij hield ze geen gangbangs op haar zolderkamertje. En welke tiener loopt niet over van de hormonen? Het verschil is dat Anne het opschreef en veel andere tieners niet. Volgens mij is deze mevrouw haar eigen puberjaren vergeten.

