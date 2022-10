Vrouw is vier bankpasdieven te slim af

Vier bankpasdieven die een vrouw uit Dokkum wilden oplichten kwamen van een koude kermis thuis. Aan het einde van de dag waren ze geen euro rijker geworden en zaten ze ook nog eens vast op het politiebureau.

De vrouw werd zaterdag gebeld door iemand zich voordeed als bankmedewerker. Er werd haar verteld dat er geprobeerd was om geld van haar rekening op te nemen. De bank had de transacties zogenaamd weten te voorkomen, maar ze moest volgens de ’medewerker’ wel nieuwe bankpassen en pincodes aanvragen. De vrouw kreeg argwaan nadat ze haar pincodes telefonisch had ingetoetst en haar verteld werd dat er iemand langs zou komen om de bankpassen op te halen.



De Dokkumse besloot de fraudeurs een hak te zetten. Ze belde 112, blokkeerde haar bankpassen en hield ondertussen de zogenaamde bankmedewerker aan het lijntje, zo laat het Politie Basisteam Noordoost Fryslân weten op Facebook. Gealarmeerde agenten wachtten vervolgens onopvallend op wat ging komen. „Een verdachte meldde zich bij de woning van de vrouw om de bankpassen op te halen en hij werd na zijn bezoekje door een auto opgepikt. Aan de rondweg in Dokkum werd de bestuurder van de auto door een opvallende eenheid van de politie staande gehouden”, aldus de politie.



Vier inzittenden in de leeftijd van 16, 21, 21 en 37 afkomstig uit Leeuwarden zijn aangehouden.

Reacties

Dat is een mooie vangst.

16? Jong geleerd is oud gedaan …

