Groep naakte migranten gevonden op grens Griekenland met Turkije

Op de oever van de Evros, de grensrivier tussen Griekenland en Turkije, zijn vrijdag 92 naakte migranten aangetroffen door de Griekse grenspolitie. De groep zou daar zijn achtergelaten door Turkse grenswachten, schrijft de Griekse krant Kathimerini op basis van een verklaring die de autoriteiten vandaag gaven.



De migranten zouden aan de grenspolitie hebben verteld dat Turkse agenten ze naar de Evros hadden gereden en ze vervolgens met bootjes naar de Griekse zijde hadden overgezet. Daar werden ze achtergelaten zonder kleren en andere bezittingen. De Griekse minister van Migratie, Notis Mitarakis, publiceerde op Twitter een foto van de naakte mannen die tevoorschijn komen uit het struikgewas, en noemde het 'een schande voor de beschaving'.



Griekenland beschuldigt Turkije er geregeld van dat het migranten dwingt om de grens over te steken. Turkije beschuldigt Griekenland er op zijn beurt van migranten 'terug te duwen' naar Turkije. Die zogeheten push-backs, die ook op zee plaatsvinden, zijn volgens Europees recht verboden, omdat mensen zo geen kans krijgen om asiel aan te vragen.



De landgrens tussen Griekenland en Turkije is zo'n 220 kilometer lang en loopt vrijwel volledig langs de Evros. Langs 40 kilometer staat aan Griekse zijde een grenshek. De regering in Athene is voornemens dat door te trekken langs de hele grens.

Hoe hebben ze die mensen uit de kleren gekregen? Met geweld, een list of met regelrechte leugens? 😳

Het valt ook niet mee als je de opvangbak bent van alle ellende die in andere landen door machtwellustelingen gevoerd worden.



Zo krijgen landen die geen oorlog hebben toch steeds weer te maken met al die kleinzielige zieke leiders die of grond willen of hun burgers willen onderdrukken, en wat bereiken zij ermee? Helemaal niets, maar wel over 10+ jaar ineens weer normaal een leven opbouwen en dan excuses aanbieden.



Het is zo zinloos al dat geweld en verlies in families die vaak niets winnen met de oorlog die van hogerhand wordt gevoerd.



Nu ontopic: Waarom moesten die mensen uit de kleren? Lijkt mij dat die mensen het zelf hebben gedaan, want beide landen zijn gelovig en preuts en ik vind dit niet bij die landen passen als gedrag, maar ik geloof wel dat men in wanhoop zoiets wil beweren om zielig genoeg gevonden te worden om ergens asiel aan te kunnen vragen.

