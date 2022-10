Supermarkteigenaar wint twee minuten gratis winkelen bij concurrent, maar geeft prijs weg

Een bijzonder staaltje saamhorigheid in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de Visserijfeesten in het dorp werd afgelopen zomer twee minuten gratis winkelen bij de plaatselijke Jumbo verloot. De winnaar blijkt echter uitgerekend de exploitant van de concurrent; Ronald Lohman van Plus Lohman.Hij besloot echter zijn prijs niet te verzilveren, maar die weg te geven aan de De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De twee minuten winkelen werden omgezet in een cheque van 300 euro, die vandaag door beide supermarktondernemers werd overhandigd aan de vrijwilligers van het reddingstation.Op Facebook kan het gebaar op veel applaus rekenen. Ook de Jumbo zelf noemt het een ‘erg mooi gebaar’.