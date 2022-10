Doetinchem krijgt tientallen miljoenen minder dan begroot door typefout van ambtenaar

De gemeente Doetinchem rekende zich al rijk en had grootse plannen voor de komende jaren, maar die kunnen voorlopig in de ijskast. Een ambtenaar vulde een komma in waar een punt had moeten staan, waardoor het leek alsof de gemeente miljoenen extra zou krijgen van het Rijk.



De gemeentemedewerker maakte de typefout bij het doorgeven van het aantal jongeren met een hulpvraag, zoals verslavingszorg of in de psychiatrie. "We hebben de begroting aan moeten passen. Het heeft wat gevolgen voor toekomstige investeringen, maar de inwoners gaan er niks van merken. Dat was wel anders geweest als we de fout niet hadden ontdekt", veltelt wethouder Henk Bulten van Financiën aan Editie NL.



Het gebeurt wel vaker dat er fouten worden gemaakt met punten en komma's. Zo kregen Haagse werklozen een paar jaar geleden een uitkering van 108.000 euro uitgekeerd en kopen mensen geregeld dingen op Marktplaats voor het honderdvoudige van de prijs. De gemeente Amsterdam heeft zelfs eens 188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen euro uitgekeerd aan woonkostenbijdragen voor minima.



Een groot deel van de wereld gebruikt de decimale komma, maar in landen als Japan, China, Australië, Groot Brittannië en Amerika wordt een punt gebruikt. Het is erg verwarrend als je Amerikaanse software gebruikt. In Canada maken ze het nog bonter. Daar gebruiken ze het door elkaar heen.

Reacties

16-10-2022 14:35:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.627

OTindex: 28.022

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar is er geen controlemechanisme aanwezig dat dergelijke foutjes kan wegvangen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: