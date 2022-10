Bandieten maken pantservoertuig en machinegeweren buit bij overval op politiebureau

Gewapende mannen van de Ti Bwa-bende, geleid door de zogenaamde krisla, vielen een Haïtiaanse nationale politiebasis in Martissant 23 aan en stalen verschillende uitrustingsstukken. Gecontacteerd door Le Nouvelliste, bevestigde PNH-woordvoerder Garry Desrosiers het incident op 12 oktober. "Ze namen een pantservoertuig, een machinegeweer en andere vuurwapens mee", zegt woordvoerder Desrosiers.Later liet de inspecteur ook weten dat het opperbevel van de politie enkele uren na de aanslag een spoedvergadering hield. Tijdens deze vergadering, vervolgt hij, zijn bepalingen aangenomen. "Er is een onderzoek gestart om licht te werpen op de aanval en de verantwoordelijkheid te bepalen. Er is besloten om de veiligheid in steriele gebieden te versterken en er zijn mechanismen ontwikkeld om de bevolking in staat te stellen gestolen apparatuur, waaronder gepantserde voertuigen, te identificeren. De HNP is alert om apparatuur terug te krijgen en zoekt samenwerking van de bevolking tegen gewapende bendes", aldus Garry Desrosiers.Een bron vertelde Le Nouvelliste dat de bende van Ti Bwa gewend is om samen te werken met de politie. Deze bende onder leiding van Krisla is een bondgenoot van de HNP in de strijd tegen de bendes van Grand-Ravine en Village de Dieu, herhaalde deze bron.Van zijn kant zegt de uitvoerend directeur van RNDDH, Pierre Espérance, dat de gespecialiseerde eenheid van de PNH op dit gebied in de beloning is van de bendeleider Krisla. "De agenten die in dit gebied gestationeerd zijn, zijn gewend om samen te werken met de bende in kwestie. Ik wil graag mijn medeleven betuigen aan de politieagenten die op 12 oktober door de Ti Bwa-bende zijn vernederd. Tegelijkertijd vind ik dat er een grondig onderzoek moet worden uitgevoerd door de DCPJ en de Algemene Inspectie van de HNP. De bandieten ondervonden geen weerstand. Het is mogelijk dat ze hebben geprofiteerd van medeplichtigheid," zei hij, eraan toevoegend dat het gebruik van HNP-apparatuur door bendes om misdaden te plegen niet nieuw is.