Pastoor die 'ik hou van knappe pastoren'-stickers uitdeelde aan kinderen op non-actief gezet

Een Amerikaanse predikant die kinderen stickers gaf met de tekst "ik hou van knappe jeugdpredikanten", is op non-actief gezet door zijn kerk. De kerk noemt de actie een "ongelukkige keuze".De stickers werden door een familielid gedeeld op sociale media. Dit leidde tot grote ophef in de VS. Nu is er weer ophef over de reactie van de kerk, die door veel mensen te mild wordt genoemd. "Zelfs als het een domme fout was, dan nog zou iemand die dit uithaalt nooit meer met kinderen mogen werken", schrijft een boze gelovige.Het incident vond plaats in de Fairview Baptist Church, een protestantse kerk in South Carolina.