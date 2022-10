Hoogste rechter in stikstofuitspraak: koeien mogen de wei in

De koe mag gewoon de wei in. Want als ze daar hun behoefte doen is dat niet slechter voor het milieu dan als ze in de stal staan. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Milieuorganisaties vroegen om een aparte vergunning voor de koe in de wei, maar die is dus niet nodig. De advocaat van een van de milieuorganisaties is teleurgesteld: "Het is niet geregeld. Het is nu een anarchie."



Eigenlijk is niemand er tegen dat koeien zoveel mogelijk grazen in de wei en daarmee minder vaak in de stal staan. Het is minder schadelijk voor het milieu.



Want eenmaal buiten zijn de dieren niet in de stal. En poepende en plassende koeien in een stal zorgen voor meer stikstofproductie dan als ze dat buiten doen. Het stikstofniveau is namelijk hoger als de uitwerpselen gemengd worden, iets wat in de stal gebeurt.



Mest van koeien in de wei kent een veel lagere ammoniakemissie dan mest die in de stal is opgevangen en opgeslagen en vervolgens op het land wordt uitgereden. Een koe poept en plast nooit tegelijkertijd dus vermengen de uitwerpselen zich veel minder in de wei.



Toch stapten Mobilisation for Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu naar de rechter. Ze zien koeien ook liever in de wei maar vinden dat boeren een natuurvergunning moeten aanvragen voordat ze daar gaan grazen.



Want ze doen er ook hun behoefte en zorgen zo voor een toename van de stikstofuitstoot. Het is volgens hen in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Reacties

14-10-2022 20:31:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.626

OTindex: 82.838

Mama Mia. Wat een idiote wereld

14-10-2022 21:27:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.609

OTindex: 28.019

@allone : En als je geld geeft aan de natuurbeschermingsorganisaties, weet dan dat deze rechtszaken uit deze donaties (onder andere) bekostigd worden.

14-10-2022 22:22:36 Buick

Erelid



WMRindex: 3.544

OTindex: 945

Wat een kul.

Boeren moeten dus extra geld uitgeven om iets wat al eeuwen normaal is. Dat dieren buiten kunnen zijn.

Het is tegennatuurlijk als koeien altijd op stal staan.



14-10-2022 23:19:18 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.702

OTindex: 18.369

S



Dat vind ik ook . Toch zie je dat bij een aantal megastallen heel vaak. De koeien staan het hele jaar op stal. Het grasland wordt niet geweid, het is productiegras dat regelmatig bemest wordt met de koeienmest en na een tijdje gemaaid en geoogst om als veevoer te dienen. Dat productiegras dient dan als aanvulling op het krachtvoer.

@Buick : Het is tegennatuurlijk als koeien altijd op stal staan.Dat vind ik ook. Toch zie je dat bij een aantal megastallen heel vaak. De koeien staan het hele jaar op stal. Het grasland wordt niet geweid, het is productiegras dat regelmatig bemest wordt met de koeienmest en na een tijdje gemaaid en geoogst om als veevoer te dienen. Dat productiegras dient dan als aanvulling op het krachtvoer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: