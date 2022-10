Staphorster eikels zijn roofgoed, want Klaas Slager zamelt ze weer in. Kinderen mogen ze in komen leveren en krijgen daar geld voor

Klaas Slager uit Staphorst zamelt weer eikels in. Kinderen in de gemeente wordt gevraagd om de herfstvruchtjes te verzamelen en op zaterdag 22 oktober weer in te leveren bij Slager aan Geerligsland.De oud-agrariër doet het al jaren. De eikels zijn bestemd als voer voor dieren in bijvoorbeeld wildparken, zoals op de Veluwe, maar ook in Duitsland. Ook doet Slager het om de kinderen in de herfstvakantie van de bank af te krijgen. Het ene eikeljaar is het andere niet. Dit jaar lijkt het een zeer goed jaar te worden. Nu al zijn kinderen aan het rapen.De jeugd krijgt altijd een prijs per kilo voor de ingezamelde eikels. Die prijs is volgens Slager dit jaar wel aanzienlijk lager dan andere jaren en dat komt doordat er zoveel eikels zijn. Behalve geld krijgen de kinderen ook altijd een attentie.De kwaliteit van de eikels is belangrijk. Opgeveegde eikels worden niet ingenomen. De herfstvruchten moeten ook in zakken aangeleverd worden. Deze kunnen de komende woensdagen tussen 13.00 en 15.30 opgehaald worden aan Geerligsland 2.Zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 16.00 uur kunnen Staphorsters hun eikels inleveren. Omdat dit altijd een enorme drukte is, zijn er strikte regels. De aanrijroute is vanaf de Olde Dijk.