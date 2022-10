14-10-2022 18:18:14

In Vaticaanstad rocken we nog steeds op ouwe songs van Elvis Presley, zoals Finders keepers, losers weepers Drie maal raden wat ik met het gevonden geld zou doen. Ach, je ziet maar weer dat de echte eigenaar niet meer te achterhalen is en dat je, als je zo nodig de eerlijke Mief wilt uithangen, alleen maar lastig wordt gevallen door oneerlijke mensen die er op uit zijn om met leugens het geld in te pikken. Trouwens, wie zegt dat de persoon die het geld echt verloren heeft, er wel eerlijk aan is gekomen? Vast niet, daarom heeft die persoon zich ook niet gemeld.Nou, ik had het wel geweten (je kunt wel zien dat ik moraaltheologie heb gestudeerd).