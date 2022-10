Winkel sluit deuren en zet website op zwart tijdens Black Friday: Tegengeluid

Geen rijen klanten voor de deur, geen borden met doorgestreepte prijzen en geen knipperende webshopadvertenties. Winkelketen Dille & Kamille doet niet alleen niet mee met Black Friday, de keten gaat nog een stap verder en doet de hele zaak op slot die dag. "Er ontstaat een soort gekte die alleen maar over kopen gaat."



De dag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving is het (inmiddels wereldwijd) Black Friday. Een dag waarop winkels stunten met uitverkoop en aanbiedingen. Black Friday wordt in ons land al jaren door grote winkelketens als Bol.com, Wehkamp, Coolblue en Mediamarkt gepromoot. Sommige bedrijven maken er een meerdaags evenement van en komen ook met pre-Black Friday-deals. Toch zijn er ook bedrijven die er uit principiƫle overweging niet aan mee willen doen.



Winkelketen Dille & Kamille heeft ruim een maand voor het evenement al laten weten de winkel en webshop die dag te sluiten. "Er ontstaat een soort gekte die alleen maar over kopen gaat", vertelt directeur Hans Geels tegen Editie NL. "Wij hebben vijf jaar geleden ook een keer een Black Friday-actie gehouden, toen dachten we bij onszelf: waarom doen we dit eigenlijk?"



Het bedrijf verkoopt cadeautjes, huisraad en hebbedingen gemaakt van natuurlijke producten. Volgens Geels is het bedrijf ooit opgericht om juist de niet duurzame manier van consumeren tegen te gaan. Het boycotten van Black Friday is volgens hem dan ook onvermijdelijk. "Als je kijkt naar onze ontstaansgeschiedenis is het heel erg logisch dat we deze stap nemen. We zijn opgericht in de tijd dat er veel gekocht werd. Onze oprichter zag toen dat er steeds meer producten van plastic werden geproduceerd en dat wilde hij anders doen."



'Retail is niet duurzaam'

"Mensen hebben soms nieuwe spullen nodig", gaat hij verder. "Retail is niet duurzaam, maar wij proberen het op de meest duurzame manier te doen. En met deze actie willen wij een tegengeluid laten horen."



Er zijn meer bedrijven die inzetten op 'consuminderen'. Zo was kledingmerk Patagonia een van de eersten met een opvallende reclame: 'Koop deze jas niet.' Ook Bever roept op om niet steeds nieuwe kleding te kopen, maar het juist te repareren. En het Nederlandse G-Star roept op om broeken te dragen totdat ze helemaal op zijn.

Reacties

14-10-2022 12:07:43 Emmo









Quote:

Quote:

En het Nederlandse G-Star roept op om broeken te dragen totdat ze helemaal op zijn. Ik heb nooit anders gedaan.

14-10-2022 13:28:42 DrZiggy









S Quote:

En het Nederlandse G-Star roept op om broeken te dragen totdat ze helemaal op zijn



En om daad bij woord te voegen, zorgen ze dat die broeken heel snel kapot gaan zodat mensen goed bezig zijn

14-10-2022 13:53:39 De Paus









Ik draag nooit broeken, zelfs geen onderbroek. Ik draag altijd een pausjurk over mijn blote reet.

14-10-2022 14:12:46 DrZiggy









@Emmo : Waar maak je die bretels aan vast dan bij een jurk?

