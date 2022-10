Burny Bos wil dat succesfilm Paard van Sinterklaas niet meer wordt vertoond

Het Paard van Sinterklaas, een van de meest succesvolle Nederlandse familiefilms van de afgelopen twintig jaar, is op dit moment niet meer te zien voor publiek. Producent Burny Bos wil niet dat de film nog wordt vertoond omdat er zwarte pieten in voorkomen. De titel is ook niet opgenomen in het programma van het festival Cinekid, dat komende week plaatsvindt en waar Bos de hoofdgast is.

Het Paard van Sinterklaas uit 2005 gaat over het Chinese meisje Winky Wong dat met haar ouders naar Nederland emigreert. Zij probeert onder meer te begrijpen wie Sinterklaas is, maar dat blijkt niet mee te vallen. De film trok in de Nederlandse bioscopen een half miljoen bezoekers, sleepte diverse internationale prijzen in de wacht en werd onder meer verkocht aan China.



„Het is heel jammer dat we toentertijd zwarte pieten in de film hebben gestopt”, vindt Bos nu. „Daar hebben we niet goed over nagedacht. Ik snap nu waarom veel Nederlanders bezwaar maken tegen Zwarte Piet.” De NPO vertoont de film al niet meer sinds 2019, toen het officieel NPO-beleid werd om geen programma’s meer te maken of uit te zenden met zwart geschminkte pieten. „Ik vind dat heel verstandig, deze film moet nu niet meer vertoond worden. Het is een rigoureus besluit, maar het enige juiste besluit.”



Bos heeft nog wel onderzocht of de zwarte pieten in de film digitaal konden worden aangepast in roetveegpieten. Steven Spielberg deed iets soortgelijks met zijn meesterwerk E.T. en verving twintig jaar later digitaal de wapens voor walkietalkies. „Maar dat kost zoveel geld, dat zouden we nooit kunnen terugverdienen”, excuseert Bos zich.



De 78-jarige filmproducent sluit niet uit dat Het Paard van Sinterklaas over twintig jaar weer wel vertoond mag worden, met een disclaimer ervoor die uitleg geeft over Zwarte Piet. „Ik kan mij voorstellen dat de film juist door de pieten van cultuur-historische waarde kan zijn: als een les dat we van ver gekomen zijn. Maar om dat nu te doen zou vooral een provocatie zijn voor mensen die terecht bezwaar maken tegen Zwarte Piet.”

Reacties

13-10-2022 21:04:12 Emmo

Laten we dan gelijk álle klassiekers (en niet klassiekers) van 1900 t/m heden in de ban doen. In élke film is er wel iets te vinden waar iemand zich door gekwetst zou kunnen voelen.

13-10-2022 21:12:19 allone

@Emmo : makkelijk: gewoon helemaal geen films meer. En verhalen vertellen is ook gevaarlijk.

13-10-2022 21:27:33 Emmo

@allone : Stel je eens voor wat voor trauma's de lieve kindertjes oplopen als oma gaat voorlezen uit "de sprookjes van Grimm".

13-10-2022 23:46:07 Buick

@allone , jij bedoelt natuurlijk al die familie's waar 1 lid van de familie het zwarte schaap is. Dat soort verhalen mag je ook nooit meer vertellen.

13-10-2022 23:50:31 Grouse

Sneeuwwitje en Doornroosje zijn beide zonder toestemming door een vreemde snuiter gekust terwijl ze buiten bewustzijn waren. Dwergen mogen niet zo genoemd worden. En over Roodkapje is ook wel wat te zeggen. @Emmo : Veel sprookjes kunnen natuurlijk echt niet.Sneeuwwitje en Doornroosje zijn beide zonder toestemming door een vreemde snuiter gekust terwijl ze buiten bewustzijn waren. Dwergen mogen niet zo genoemd worden. En over Roodkapje is ook wel wat te zeggen.

13-10-2022 23:58:55 Buick

@Grouse , roodkapje had waarschijnlijk een rood mutsje, maar dat is ook maar 1 x in de maand.

14-10-2022 00:56:48 HoLaHu

@Buick :



Ik vind dit al net zo belachelijk als het feit dat alle boeken van Karl May, over Winnetou, verboden zijn. Ik zat de afgelopen weken alle delen van Arendsoog en Witte Veder te lezen op mijn E-reader...Nou, daar kan Burny Bos met zijn zwarte pieten nog een puntje aan zuigen!

Indianen die uitgescholden worden voor smerige roodhuid, Chinezen die uitgemaakt worden voor geniepige spleetoog en vuile langstaart..Om het nog maar niet te hebben over hoe die chinezen dan praten! U willen lekkel eten meneel??

Overigens is het kromme taaltje van Witte veder nou ook niet bepaald oogstrelend. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik heb van alle 63 delen met volle teugen genoten!

Stelletje politiek correcte Zielepieten...



Laatste edit 14-10-2022 00:58 Ik vind dit al net zo belachelijk als het feit dat alle boeken van Karl May, over Winnetou, verboden zijn. Ik zat de afgelopen weken alle delen van Arendsoog en Witte Veder te lezen op mijn E-reader...Nou, daar kan Burny Bos met zijn zwarte pieten nog een puntje aan zuigen!Indianen die uitgescholden worden voor smerige roodhuid, Chinezen die uitgemaakt worden voor geniepige spleetoog en vuile langstaart..Om het nog maar niet te hebben over hoe die chinezen dan praten! U willen lekkel eten meneel??Overigens is het kromme taaltje van Witte veder nou ook niet bepaald oogstrelend. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik heb van alle 63 delen met volle teugen genoten!Stelletje politiek correcte Zielepieten...

