Klassieke ontsnappingspoging met lakens in gevangenis Alphen aan de Rijn

In Alphen aan de Rijn heeft een gevangene vannacht geprobeerd uit de PI te ontsnappen door een groot aantal lakens aan elkaar te binden. De poging, die doet denken aan een klassieke filmscène, is mislukt. De geknoopte lakens, die vanaf het dak naar de gevangenismuur leidden, werden snel opgemerkt door de beveiliging.Naast de vrij opzichtige constructie met lakens had de gevangene die wilde ontsnappen ook een tralie uit zijn raam gezaagd. Hierdoor kon hij zijn cel uit.Het is nog niet duidelijk hoe de boef aan zoveel lakens is gekomen. In totaal was het geknutselde ontsnappingstouw meer dan tien meter lang. De politie heeft iemand aangehouden die in de buurt van de gevangenis liep ten tijde van de ontsnappingspoging. Die persoon wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het geniale plan. De gevangene die wilde ontsnappen is in een isoleercel geplaatst.