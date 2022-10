Vrachtwagen met deel windmolen zit klem op Ringweg Groningen. Deel A7 tijdelijk afgesloten

Het deel van de A7 tussen de afslagen Laan Corpus den Hoorn en Hoogkerk in Groningen is dinsdagavond tijdelijk afgesloten, omdat een vrachtwagen met een te brede lading vanwege wegwerkzaamheden niet verder kan rijden ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn.De vrachtwagen met convoi exceptionnel vervoert een hub van een windmolen, een groot onderdeel waar de rotorbladen aan gemonteerd worden. Het bewuste wegvak is vanwege werkzaamheden tijdelijk versmald naar 1 rijstrook.Politie en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse en hebben de ringweg tijdelijk afgesloten.De combinatie moet nu achteruit rijden in de richting van het Julianaplein.Het gaat vermoedelijk nog uren duren voordat de vrachtwagen zijn weg kan vervolgen, aangezien een convoi exceptionnel voor een alternatieve route eerst een nieuwe vergunning aanvragen.