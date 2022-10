Indiaas dorp heeft dagelijks anderhalf uur digitale lockdown

Een dorp vlakbij de Indiase stad Mumbai heeft een 'digitale lockdown' ingesteld, waarbij de drieduizend inwoners tussen 19.00 uur en 20.30 uur niet op tv of mobiel internet mogen. Een sirene kondigt de offline periode aan en af.



Het dorpsbestuur heeft de maatregel ingevoerd, maar dat ging niet zonder protest, meldt BBC. Groepen dorpelingen gingen rond om dorpsgenoten eraan te herinneren dat de periode van de dag zonder tv en mobiel internet was ingegaan. Intussen werkt de 'digitale lockdown' wel, zo claimt een woordvoerder van het dorpsbestuur. In het dorp wonen rond 3000 mensen.



De bedoeling van de maatregel is dat mensen meer met elkaar gaan praten, in plaats van dat ze televisie kijken of op hun telefoon zitten. Sommige mensen in het dorpsbestuur zagen dat als groot probleem, vooral bij schoolkinderen. De coronapandemie heeft dat probleem verergerd. De tv- en smartphonevrije periode duurt van zeven uur tot half negen 's avonds. Het bestuur van het dorp, Vadgaon Gram Panchayat, nam het besluit half augustus en besloot later om een luidspreker op de dorpstempel te plaatsen om de sirene te laten horen.

Reacties

13-10-2022 16:11:11 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.823

OTindex: 3.181

Tegen die tijd gaan zij toch eten? Dan hebben ze het er niet te moeilijk mee, even afleren tijdens de maaltijd te gamen of te appen en de tijd is voorbij voor je het doorhebt.

