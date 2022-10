Ik ben homo-grap voetballers totaal mislukt

Ja, de aandacht voor de wereldwijde coming-outday is belangrijk, maar om acceptatie van de lhbti-gemeenschap ├ęcht te bevorderen, zijn andere maatregelen gevraagd. Dat bleek afgelopen weekend wel weer, toen twee bekende oud-voetballers nog grapjes maakten over homoseksualiteit. "Daar werd ik echt even heel chagrijnig van."



Thomas Pruijsen (34) zat zondagmiddag in de Kuip in Rotterdam toen hij het eerste twitterberichtje van de Spaanse doelman Iker Casillas las. "Ik hoop dat iedereen het respecteert. Ik ben homo", schreef Casillas. Het was precies waar Thomas al tijden op hoopte. "Eindelijk een topspeler die uit de kast komt. Echt een rolmodel. Begrijp me niet verkeerd, ik vond het ook mooi toen andere voetballers uit de kast kwamen. Maar die kent bijna niemand. Hier was ik echt blij mee."



Al snel veranderde dat blije gevoel van Thomas. Een andere ex-topspeler van Barcelona, Carles Puyol, reageerde onder het bericht van Casillas met de tekst: "Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker." De tekst werd begeleid met een hartje en een kusje, maar zaaide vooral twijfel. Totdat Casillas z'n coming-out-tweet weer weghaalde. Gehackt, was zijn uitleg.



Thomas gelooft niets van die uitleg van Casillas. Wat hem betreft is het een totaal mislukte grap en dus geen stap voorwaarts in het acceptatieproces van de lhbti-gemeenschap, eerder achteruitgang. "Er worden dus nog steeds grappen gemaakt over homoseksualiteit. Jongens die homoseksueel zijn, denken nog wel een keer na voordat ze het in de kleedkamer vertellen."



Een flinke tegenvaller, vindt ook Philip Tijsma van COC, de belangenvereniging voor de lhbti-gemeenschap. "Genderidentiteit is voor veel mensen van wezenlijk belang. Het is niet iets om grappen over te maken. Dat geen enkele voetballer in Nederland openlijk lhbti is, geeft aan hoe lastig het onderwerp is. En grappen maken helpt niet."



Puyol maakte later zijn excuses voor zijn 'grap', maar doordat hij het nodig vond een grap te maken, was het leed al geschied. En dus worden coming-outs door deze grapjes mogelijk weer even uitgesteld, zegt Thomas. "De aandacht voor het moment van de coming-out is belangrijk, maar het normaliseren van de lhbti-gemeenschap levert op dat vlak veel meer op."



Volgens Tijsma van het COC is de coming-outday nog ontzettend nodig. Misschien wel meer dan in andere jaren. "We zien dat de acceptatie stagneert. Dat vind ik best zorgelijk. Ook in Europa gaan veel landen ons voorbij als het gaat om de rechten van de lhbti-gemeenschap. We staan op plek 13, net na het invoeren van het homohuwelijk stonden we bovenaan."



Dit jaar wordt er op coming-outday gefocust op 'safe plees' op scholen. Veilige wc's dus. "Want de wc is de plek waar veel jongeren zich onveilig voelen." Sommigen drinken de hele dag niets om maar te voorkomen dat ze naar de wc moeten. Dat kan zelfs leiden tot medische klachten. "Rond toiletten wordt veel gepest. Jongeren voeren nu actie om dat aan te pakken. Onder meer door menstruatieproducten beschikbaar te stellen, wc's te maken waar iedereen gebruik van kan maken en borden met regels op te hangen."



Maar jongeren vragen zich tegelijkertijd ook steeds vaker af of het wel nodig is om uit de kast te komen. "Waarom moet ik iets, als een hetero dat niet hoeft", is een geluid dat ze bij het COC vaker horen. "Een positief signaal", vindt Tijsma. "Het wordt steeds vaker als iets normaals gezien."

Reacties

12-10-2022 16:41:20 Buick









Quote:

Maar jongeren vragen zich tegelijkertijd ook steeds vaker af of het wel nodig is om uit de kast te komen. "Waarom moet ik iets, als een hetero dat niet hoeft"

Helemaal mee eens. Uiteindelijk krijgen anderen het wel door dat je op hetzelfde geslacht valt.

En als je er aan toe bent dan vertel je het wel.

Hetero's denken vaak , ow nu wil hij wat van mij, maar de meeste homo's hebben een goede smaak.

Er zijn verhalen bekend van jongens die het thuis vertelden dat ze op jongens vielen en dat ze gelijk uit huis werden getrapt.

Moet je je voorstellen, de ene dag ben je de voorbeeldige zoon en een dag later ben je een thuis het meest rare figuur van de wereld.

Ook kinderen die al vroeg rijp zijn, kwamen zo op straat terecht.

Maar die jongens hebben al hun eigen strubbelingen gehad en op het moment dat ze het thuis vertellen dan begint dat proces pas bij de ouders.

Hoewel vaak de moeders al weten dat er iets met hun zoon is. ook al kunnen ze daar hun vingers niet op liggen..

Vaak zijn de ouders ook bang wat hun familie of hun buren ervan vinden.

Maar de zoon is niet veranderd, die is nog steeds het leuke kind wat hij gisteren ook was.

Bij hun ouders is het eerst wat ze denken, maar nu komen er geen kleinkinderen.

Maar als ouders wil je je kind toch gelukkig zien met wie hij dan zijn leven ook gaat delen.

Vroeger was bv albert Mol en leen Jongewaard de rolmodellen.

Tegenwoordig zie je Geer en Goor en de laatste tijd ook die eikel van Meiland.

Dat enge overdreven gedoe.

Maar bv Andre van Duin, daar hoor je nooit een raar verhaal over. En dat is er ook echt 1

Maar de jongens die op andere jongens vallen, daar merk je niet eens van dat ze zo zijn.

Het grappige is, dat de meiden er minder last van hebben. Meiden kunnen gewoon gearmd over straat lopen en niemand die dat raar vind.

Maar om dat zeker te weten zou



Het mooiste van wmr is, dat er niemand moeilijk over doet, als je in dat rijtje met al die letters thuishoort dan denken we ,ok. Maar we kijken of iemand gezellig is en leuk in de omgang. Laatste edit 12-10-2022 16:44 Helemaal mee eens. Uiteindelijk krijgen anderen het wel door dat je op hetzelfde geslacht valt.En als je er aan toe bent dan vertel je het wel.Hetero's denken vaak , ow nu wil hij wat van mij, maar de meeste homo's hebben een goede smaak.Er zijn verhalen bekend van jongens die het thuis vertelden dat ze op jongens vielen en dat ze gelijk uit huis werden getrapt.Moet je je voorstellen, de ene dag ben je de voorbeeldige zoon en een dag later ben je een thuis het meest rare figuur van de wereld.Ook kinderen die al vroeg rijp zijn, kwamen zo op straat terecht.Maar die jongens hebben al hun eigen strubbelingen gehad en op het moment dat ze het thuis vertellen dan begint dat proces pas bij de ouders.Hoewel vaak de moeders al weten dat er iets met hun zoon is. ook al kunnen ze daar hun vingers niet op liggen..Vaak zijn de ouders ook bang wat hun familie of hun buren ervan vinden.Maar de zoon is niet veranderd, die is nog steeds het leuke kind wat hij gisteren ook was.Bij hun ouders is het eerst wat ze denken, maar nu komen er geen kleinkinderen.Maar als ouders wil je je kind toch gelukkig zien met wie hij dan zijn leven ook gaat delen.Vroeger was bv albert Mol en leen Jongewaard de rolmodellen.Tegenwoordig zie je Geer en Goor en de laatste tijd ook die eikel van Meiland.Dat enge overdreven gedoe.Maar bv Andre van Duin, daar hoor je nooit een raar verhaal over. En dat is er ook echt 1Maar de jongens die op andere jongens vallen, daar merk je niet eens van dat ze zo zijn.Het grappige is, dat de meiden er minder last van hebben. Meiden kunnen gewoon gearmd over straat lopen en niemand die dat raar vind.Maar om dat zeker te weten zou @yes_my_dear daar over kunnen vertellen.Het mooiste van wmr is, dat er niemand moeilijk over doet, als je in dat rijtje met al die letters thuishoort dan denken we ,ok. Maar we kijken of iemand gezellig is en leuk in de omgang.

12-10-2022 16:42:33 Emmo









Quote:

maar om acceptatie van de lhbti-gemeenschap écht te bevorderen, zijn andere maatregelen gevraagd Door al die aandacht voor dat gediscrimineerde alfabet wordt bij mij persoonlijk zo langzamerhand de acceptatiegraad minder in plaats van meer. Door al die aandacht voor dat gediscrimineerde alfabet wordt bij mij persoonlijk zo langzamerhand de acceptatiegraad minder in plaats van meer.

12-10-2022 16:50:20 Buick











Dat de vroedvrouw zei, ik zie het hoofdje, maar dan kwam het zwaarste gedeelte .

Want niet alleen het lijfje moest er nog uit, maar die handtas bleef steken

En dan waren ze er eindelijk eruit en dan waren hun eerst woordjes Joe-hoe Ik heb altijd het idee dat bv Geer en Goor en die eikel van Meiland een moeilijke geboorte hadden.Dat de vroedvrouw zei, ik zie het hoofdje, maar dan kwam het zwaarste gedeelte .Want niet alleen het lijfje moest er nog uit, maar die handtas bleef stekenEn dan waren ze er eindelijk eruit en dan waren hun eerst woordjes Joe-hoe

12-10-2022 17:08:25 Grouse









@Buick : Quote:

Het mooiste van wmr is, dat er niemand moeilijk over doet, als je in dat rijtje met al die letters thuishoort dan denken we ,ok. Maar we kijken of iemand gezellig is en leuk in de omgang

Ik denk dat je daar gelijk hebt



Lang geleden heb ik mijn opleiding aan de Hogere Hotelschool gedaan. Typisch een opleiding waar het aandeel homoseksuele mannen wat groter was dan gemiddeld.

Als eerstejaars kreeg ik te maken met ene Piet. Die was heel direct.

"Ben jij homo? Ik wel".

"Nou, ik niet. Ik geniet meer van dames".

"O, jammer".

Prima vent om een gesprek mee te voeren en een biertje mee te drinken.

Door zijn opstelling werd hij algemeen gewaardeerd. Laatste edit 12-10-2022 17:13 Ik denk dat je daar gelijk hebtLang geleden heb ik mijn opleiding aan de Hogere Hotelschool gedaan. Typisch een opleiding waar het aandeel homoseksuele mannen wat groter was dan gemiddeld.Als eerstejaars kreeg ik te maken met ene Piet. Die was heel direct."Ben jij homo? Ik wel"."Nou, ik niet. Ik geniet meer van dames"."O, jammer".Prima vent om een gesprek mee te voeren en een biertje mee te drinken.Door zijn opstelling werd hij algemeen gewaardeerd.

12-10-2022 17:18:33 Buick











Kammie kwam uit de kast.

maakte er geen geheim van.

Van sommige ben ik even de naam kwijt, maar er waren er veel meer.

En het kon niemand schelen wat ze waren.

Hier kan je gewoon jezelf zijn.



@Grouse , daar ben ik wel zeker van. @wortel was ineens bon binair, niemand vond het raar.Van de week zei iemand @wortel , zij... En @venzje zei gelijk, @wortel , Hij.Kammie kwam uit de kast. @Amour maakte er geen geheim van.Van sommige ben ik even de naam kwijt, maar er waren er veel meer.En het kon niemand schelen wat ze waren.Hier kan je gewoon jezelf zijn.

12-10-2022 17:26:03 Buick











Zo vertelde elke keer een manager iets over zichzelf.

Maar op een gegeven moment waren er geen managers meer en werd ik gevraagd.

Nou leuk.

Maar wat vertel je dan over jezelf.

Ik stelde me voor en waar ik werkte en dat ik al jaren met mijn vriend samen woon.

En toenschreef ik, ja, ik ben er zo 1

Toen de brief online kwam voor de collega's zei een collega van me die er pas een half jaar werkte. Jij, dat wist ik niet, dat zie je niet aan jou.

Hij is getrouwd , heeft kinderen en is al opa.

Ik zei gelijk, nou , aan jou zag ik het gelijk

Op mijn werk was een hele tijd een nieuwsbrief. En een onderdeel van die brief was "de pen".Zo vertelde elke keer een manager iets over zichzelf.Maar op een gegeven moment waren er geen managers meer en werd ik gevraagd.Nou leuk.Maar wat vertel je dan over jezelf.Ik stelde me voor en waar ik werkte en dat ik al jaren met mijn vriend samen woon.En toenschreef ik, ja, ik ben er zo 1Toen de brief online kwam voor de collega's zei een collega van me die er pas een half jaar werkte. Jij, dat wist ik niet, dat zie je niet aan jou.Hij is getrouwd , heeft kinderen en is al opa.Ik zei gelijk, nou , aan jou zag ik het gelijk

