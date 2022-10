Coca-Cola doet boosaardige flessendopjes in de ban

De dop van kleine frisdrankflesjes blijft in het vervolg vastzitten aan het flesje. Vanaf deze week komt de dop van de halve liter flesjes van Coca-Cola niet meer helemaal los. Grotere flessen en andere merken volgen volgens Nu.nl op korte termijn. De verpakkingsverandering is wettelijk verplicht. Het bedrijf loopt ruimschoots voor. Het is vanaf halverwege 2024 verplicht om een verpakking te hebben waarbij de dop vast zit aan de fles.



''Wij konden die stap nu al maken, dus doen we het ook'', aldus de directeur van Coca-Cola Nederland, Jaap Wassink, tegen de nieuwssite. Omdat de verpakking verandert komt het bedrijf met een hele instructiecampagne. ''Want we doen het al heel lang anders.'' Het idee is dat de plastic dop vast blijft zitten aan de ring die normaal achterblijft. De dop blijft als het ware dus hangen.



Wat naast het dopje niet meer kunnen kwijtraken, de precieze toegevoegde waarde van de verandering is moet nog blijken. Het bedrijf hoopt ermee zwerfafval tegen te gaan doordat de dop niet zomaar meer een eigen leven kan gaan leiden.



Overigens wordt het niet onmogelijk om een dop los te krijgen: ''Als je enorme kracht gebruikt en het per se wilt, zal je de dop er heus nog wel afkrijgen'', aldus Wassink. Maar dat kan 'bij normaal gebruik' niet.

Helemaal geen dopjes of flessen zou beter zijn. Helemaal geen cola trouwens ook. Hadden we hier niet pas de mededeling dat Coca Cola de grootste plasticvevuiler is.Helemaal geen dopjes of flessen zou beter zijn. Helemaal geen cola trouwens ook.

