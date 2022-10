Graffitispuiter zakt door dak, valt 3 meter en maakt harde smak op betonvloer

Bij verboden spuitwerkzaamheden op een dak in Zutphen is een graffitispuiter gewond geraakt. De man zakte door een golfplaten dak en donderde zo'n drie meter naar beneden. Bij de onfortuinlijke tuimeling kwam de man op een betonnen vloer terecht. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.



Het ging maandagochtend mis bij een bedrijfspand aan de Zweedsestraat in de Gelderse plaats. Personeel van het naastgelegen bedrijf hoorde de gevallen graffitispuiter gillen en om hulp roepen. Zij schakelden de brandweer in om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer moest het toegangshek van het bedrijf openknippen om de ambulance bij de gewonde te krijgen.



De man was volgens de politie wel bij, maar niet volledig aanspreekbaar. Zo meldt Omroep Gelderland. Hij zou met onder meer tekenen van onderkoeling naar het ziekenhuis zijn gebracht. Met een hoogwerker heeft de brandweer de spullen van de graffitispuiter van het dak gehaald.

