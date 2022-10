Ongelukdetectie in nieuwe iPhones belt ook 112 in wilde achtbaan

De ongelukdetectie in de nieuwe iPhone 14's en Apple Watches blijkt ook ongewenst het alarmnummer te bellen bij ritjes in wildere achtbanen.



De onlangs verschenen iPhone 14-modellen zijn de eerste met automatische ongelukdetectie. Als gebruikers bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgen, dan detecteert de telefoon dat met onder andere een snelheidsmeter, luchtdruksensor en g-krachtsensor.



Als een ongeluk wordt herkend, belt de iPhone na 20 seconden automatisch het alarmnummer en wordt de locatie van het toestel doorgestuurd. De functie zit ook in de nieuwe Apple Watches van dit jaar: de Apple Watch SE, Watch Series 8 en Watch Ultra.



Nu blijkt dat ritjes in wilde achtbanen dezelfde kenmerken hebben als een auto-ongeluk. Zowel The Wall Street Journal als pretparksite Coasters101 schrijven over gebruikers in meerdere Amerikaanse pretparken waarbij de ongelukdetectie in wilde achtbanen afging. Coasters101 trof op Twitter nog veel meer gebruikers waarbij de ongelukdetectie afging in wilde achtbanen.



Gebruikers hebben maar 20 seconden om de automatische oproep naar de hulpdiensten te annuleren. Dat is korter dan veel achtbaanritten, waardoor meldkamers dan een opname van de achtbaanrit binnenkrijgen. De journalist van de Wall Street Journal heeft zo'n oproep gedeeld.



Sommige Amerikaanse pretparken hebben inmiddels borden geplaatst bij achtbanen die de ongelukdetectie af laten gaan. Gebruikers wordt aangeraden hun nieuwe iPhone of Apple Watch tijdens de rit in vliegtuigmodus te zetten. De apparaten hebben dan geen mobiele verbinding, en kunnen dus ook geen hulpdiensten inschakelen.



Een woordvoerder van Apple zegt tegen The Wall Street Journal dat ongelukdetectie "extreem accuraat is bij het detecteren van ernstige ongelukken". Apple stelt dat de functie is "geoptimaliseerd om valse positieven te minimaliseren".



Wat betreft de valse meldingen achtbanen, stelt Apple dat de technologie "gemoedsrust biedt, en Apple zal deze over tijd blijven verbeteren".

Stap je uit de achtbaan, staat daar de ambulance al klaar om je op te vangen!

