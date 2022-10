Acht pups van drie weken oud gestolen uit schuur in Boekel, politie maakt zich ernstige zorgen

BOEKEL - Acht Duitse Herder-pups zijn maandagochtend uit een schuur in Boekel gestolen. In totaal zijn er drie teefjes en vijf reutjes van drie weken oud meegenomen.Volgens de politie zijn de pups nog afhankelijk van hun moeder. Daarom maken agenten zich ernstige zorgen over de diertjes.De schuur staat bij een huis in de buurt van de kruising van de Volkelseweg met het Peelsehuis. De pups werden tussen 06.45 uur en 07.15 uur uit de schuur meegenomen. De politie is nog op zoek naar getuigen.