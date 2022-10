Lege migrantenboten spoelen aan op Nederlandse stranden

Op meerdere Nederlandse stranden zijn afgelopen week lege boten aangespoeld. Ze werden gebruikt door migranten die op zee al van boord werden gehaald door lokale kustwachten.



De eerste rubberboot spoelde maandag aan in Zeeland, en woensdag dreef er eentje rond bij windpark Borssele in dezelfde provincie. Later in de week werden er ook boten gevonden bij Egmond, Noordwijk en het Noord-Hollandse dorp Groote Keeten.



Migranten gebruikten de boten vermoedelijk om de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. Als de lokale autoriteiten de boten onderscheppen, worden de opvarenden van boord gehaald en naar het vasteland gebracht.



Als er geen ruimte is om de boot mee te nemen, wordt die achtergelaten, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Kustwacht tegen NH Nieuws. "Ze schrijven dan een code op de boot. Daardoor weten wij, als in Nederland zo'n boot wordt gevonden, meteen dat we niet meer hoeven te zoeken naar drenkelingen."



Meestal belanden de boten op de bodem van de zee, maar soms spoelen ze aan. De laatste tijd lijkt dat volgens de kustwacht vaker te gebeuren. "We halen de laatste maanden weleens een boot van zee, maar niet eerder zijn in zo'n korte tijd zo veel boten aangespoeld."



Schipper Werner Visser van de KNRM Egmond ging als eerste af op een melding van een drijvende Zodiac. Hij kwam er al snel achter dat de boot was gemarkeerd als migrantenboot door de Franse kustwacht. Aan boord vond hij allerlei spullen zoals foto's, schoenen, luiers en benzinetanks. Er lagen ook een Afghaanse vlag en een buitenboordbeugel op.



De boot die gisteren bij Groote Keeten werd gevonden was gemarkeerd door de Britse autoriteiten, zegt de KNRM van Callantsoog tegen NH Nieuws. "Daar lagen geen persoonlijke spullen meer op, alleen wat lege benzinetanks."

Ik vraag me af hoe dit te rijmen valt met de MARPOL wetgeving met betrekking tot vast afval.

Een intacte Zodiac is nog best wat waard.



@Emmo : MARPOL is vermoedelijk ondergeschikt aan het redden van mensenlevens.

Echter hier worden mensen gered en vervolgens worden de reddingsmiddelen vanwege logistieke redenen (Als er geen ruimte is om de boot mee te nemen, wordt die achtergelaten) achtergelaten.

Logistieke redenen zijn géén uitzondering in de zin van MarPol. @BatFish : Dat klopt. Mensenlevens gaan voor. Dat is de enige uitzondering die in MarPol is opgenomen.Echter hier worden mensen gered en vervolgens worden de reddingsmiddelen vanwege logistieke redenen (Als er geen ruimte is om de boot mee te nemen, wordt die achtergelaten) achtergelaten.Logistieke redenen zijn géén uitzondering in de zin van MarPol.

@Emmo : Vermoedelijk voeren ze hier aan dat je kunt kiezen, of mensen aan boord nemen en in veiligheid brengen en de bootjes laten gaan of de mensen met de bootjes laten gaan met het risico dat dat hier niet goed gaat. Ik denk dat ze daar wel mee wegkomen. De bootjes zijn geen reddingsmiddelen en ook niet hun eigendom.

@BatFish : Ik denk eerder dat het eraan ligt dat het een overheidsinstantie betreft. Overheden stellen zowel de wetten vast als de handhaving ervan. In dit geval zou de kustwacht de kustwacht moeten beboeten.

