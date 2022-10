Japanse vrouw stuurt spaargeld naar de maan om ruimtemannetje naar aarde te halen

Geen 'Nigeriaanse prins' of 'Amerikaanse militair op missie', maar een 'Russische ruimtereiziger' op het ISS die tienduizenden dollars nodig heeft om terug te keren naar aarde. Waar inmiddels bij de meeste mensen de alarmbellen al geruime tijd zouden rinkelen, was een Japanse dame op leeftijd iets te goed gelovig.



De 'Rus' zei tegen de vrouw haar bij terugkomst te willen trouwen, en zo besloot zij de ruimtevaarder uit zijn benarde positie te helpen. Zo stuurde ze ruim 4,4 miljoen Yen 'de ruimte' in. De overboeking had niet het gewenste effect en is schijnbaar ergens onderweg in een zwart gat blijven hangen, want puntje bij paaltje zat de vrouw zonder haar ruimtevarende Russische vlam en was ze zo'n 30.000 dollar lichter.



De 65-jarige vrouw uit centraal Japan leerde de 'astronaut' in juni kennen op een datingsite. Via een chatapp ging het contact verder en voor de rijpe Japanse het wist had ze de stoere ruimtebink aan de haak geslagen. Hij verklaarde haar herhaaldelijk de liefde en deed zelfs een huwelijksaanzoek.



Een paar maanden later kwam de Rus alleen in zwaar weer terecht. Hij wilde graag terugkeren naar aarde, maar had geen geld voor een ritje naar huis. De kosmonaut kostte de vrouw in augustus en september bakken met klauwen aan brandstof, landingsgeld en zelfs een 'raket'.



De Japanse had dat allemaal graag voor haar geliefde ruimtemannetje over en stuurde hem een astronomisch bedrag. Toen de kostbare kosmonaut maar om geld bleef vragen, begon het ook bij zijn toekomstige levenspartner een beetje te landen. De vrouw meldde zich bij de politie. Die wist haar te vertellen dat haar ruimte Rus helemaal niet bestond, dat hij maar wat in de ruimte lulde en dat haar spaargeld naar de maan was.

Reacties

11-10-2022 10:58:11 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.929

OTindex: 4.518

Dit klinkt zo ongeloofwaardig dat ik me afvraag of het geen broodje aap is.



11-10-2022 13:36:18 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.819

OTindex: 3.181

Bestaan er nog zulke goedgelovige mensen? Ze heeft behoorlijk wat spaargeld, dus echt dom is ze niet wat dat aan gaat, maar ze zou dus in dit verhaal trappen, en ook nog eens dat ze die man niet eens gezien heeft!!!

