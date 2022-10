Stel vindt pot met goud onder keukenvloer: zo rijk zijn ze ervan geworden

Ze hoefden er niet voor naar het eind van de regenboog, een Brits koppel vond de pot met goud gewoon onder hun keukenvloer in Ellerby. De 260 gouden munten die ze in 2019 al ontdekten, zijn onlangs geveild.



De munten komen uit de periode 1610-1727 en zouden van de familie Fernley-Maisters zijn geweest. Zij werden rijk door de handel in hout, kolen en ijzererts. Hoe de munten uiteindelijk onder een vloer in Ellerby zijn beland is onduidelijk. Het koppel deed hun ontdekking toen ze hun keuken gingen renoveren.



Pas nu zijn de munten geveild. Ze brachten maar liefst 850.000 euro op. Veilingmeester Gregory Edmund spreekt van een 'uitzonderlijk' bedrag, vooral omdat de waarde werd geschat op tussen de 228.000 en 285.000 euro.



Maar omdat het verhaal van het anonieme Britse stel zoveel media-aandacht kreeg, besloten ze de munten in delen te verkopen wat de prijs flink opdreef. Er bleek plots interesse van verzamelaars uit de hele wereld voor de munten 'die een zwaar leven gehad hebben'.

Reacties

10-10-2022 18:06:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.483

OTindex: 89.217

Toch eens zoeken onder mijn vloertje....

10-10-2022 23:41:03 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.691

OTindex: 18.339

S



Benny bij de Hitler Jugend. Nou, toen ik dat las ben ik ook met een metaaldetector gaan zoeken naar schatten die mogelijk onder mijn keukenvloer verborgen waren. Maar ik vond alleen een paar oude roestige hakenkruizen die mijn voorganger ouwe Benny had achtergelaten. Ja, dat was nog ouwe rotzooi uit zijn jeugd bij de Hitler Jugend.

