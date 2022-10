100 koeien voor Giorgia Meloni

Muhoozi Kainerugaba, de commandant van de Oegandese landmacht, is diep onder de indruk van Giorgia Meloni, de winnares van de Italiaanse verkiezingen. Op social media heeft hij de vraag gesteld: Hoeveel is de toekomstige premier van Italië waard? Om dan zelf meteen het antwoord te geven: Minstens honderd koeien van het Ankole ras. Generaal Kainerugaba gaat in zijn kennelijk als grap bedoelde postings verder door daar afbeeldingen op te zetten van zijn recente gesprek met de Italiaanse ambassadeur in Oeganda, Massimiliano Mazzarati. In zijn commentaar zou het hier onderhandelingen betreffen over de aankoop van de bruid Giorgia Meloni.Hij waarschuwt nog wel: Mochten Italië en Giorgia Meloni het aanbod niet accepteren, dan zullen wij Italië moeten binnenvallen om de schande en de belediging van het afgewezen aanbod te vergelden.