Westinghouse Electric Company heeft een serviceovereenkomst getekend met de Canadian Nuclear Safety Commission om zijn eVinci-microreactor dichter bij de commercialisering te brengen. Naast gebruik op het land kan de nucleaire batterijtechnologie ook worden gebruikt voor scheepsvoortstuwing.De overeenkomst initieert een Vendor Design Review (VDR), een pre-licensing technische beoordeling van het eVinci-microreactorontwerp. Westinghouse zal zowel fase 1 als 2 van de VDR als een gecombineerd programma uitvoeren, wat het ontwerp en de technologische volwassenheid van de eVinci-microreactor aangeeft."Onze state-of-the-art eVinci-microreactortechnologie zal extra potentieel ontsluiten in afgelegen gemeenschappen en gedecentraliseerde industriële Winter eVinci-locaties", zegt David Durham, President Energy Systems bij Westinghouse. 'De nucleaire batterijtechnologie van Westinghouse kan veilig warmte en stroom leveren voor meer dan acht jaar continu gebruik. We kijken ernaar uit om deze technologie in het hele land toe te passen en tegelijkertijd lokale banen te creëren en canada's energiezekerheid en netto nuldoelen te bevorderen. "Verscheidenheid aan toepassingenDe eVinci microreactor kan koolstofvrije, veilige en schaalbare energie leveren voor een breed scala aan toepassingen. Deze omvatten elektriciteit en verwarming voor afgelegen gemeenschappen en eilanden, industriële locaties, datacenters, universiteiten, defensiefaciliteiten, scheepsvoortstuwing, waterstofopwekking en waterzuivering. De eVinci-microreactor is 100 procent in de fabriek gebouwd, van brandstof voorzien en geassembleerd voordat deze gemakkelijk in een container naar elke locatie kan worden verzonden.Volgens het bedrijf zijn andere voordelen van eVinci een ontwerplevensduur van veertig jaar met een tankinterval van meer dan drie jaar; en een doel van minder dan dertig dagen installatie op locatie.