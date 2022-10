Natuurfotografen omsingelen wolf op de Veluwe, Zoogdiervereniging woedend

Op de Veluwe hebben natuurfotografen een wolf omsingeld. Op beelden is te zien hoe een tiental mensen met camera's op korte afstand van het dier foto's maakt, en de wolf ook volgt. De Zoogdiervereniging heeft er geen goed woord over. "Ze creëren een probleemwolf."De wolf werd gevolgd in het Nationale Park De Hoge Veluwe, boven Arnhem. Het gaat vermoedelijk om een jonge wolf, die nog niet heeft geleerd om bang te zijn voor mensen. "Wat je ziet is dat mensen die zichzelf natuurliefhebbers noemen crimineel gedrag vertonen", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging tegen Omroep Gelderland. "Ze laten de wolf wennen aan de aanwezigheid van mensen."Van de Zoogdiervereniging zijn twee mensen aanwezig om te kijken wat de situatie is, vertelt Lelieveld. "Op afstand in de bosrand loopt waarschijnlijk één van de ouders die probeert bij de welpen te komen. Maar één welp wordt opgesloten. Er kan geen contact worden gemaakt tussen ouder en welp, omdat er mensen tussen staan."Door de wolf te benaderen creëren de fotografen een probleemwolf, aldus Lelieveld. "Dat is nu nog niet het geval, want hij loopt nog niet naar mensen toe. Dit is zwaar illegaal, je moet een wolf wild houden. Ik snap niet dat je dit als natuurliefhebber goed kan praten voor jezelf."Omdat de wolf zich op De Hoge Veluwe bevond, moet het park toezicht houden op bezoekers, vindt Lelieveld. Een woordvoerder laat aan Omroep Gelderland weten dat niet zo te zien."De wolf zoekt de mensen op, in plaats van andersom. Dat is niet onlogisch. Stel je wordt in de stad geboren, dan is de drukte het uitgangspunt. Als jij midden in Amerika op de prairie wordt geboren, ben je juist niet gewend aan mensen. Zo moet je dat ook zien met deze wolven. Ze zijn in een drukbevolkt land terechtgekomen, dus het is niet onlogisch dat zij wennen aan de aanwezigheid van mensen", stelt een woordvoerder. "Eigenlijk gebeurt er nu, wat wij als park al die tijd hebben voorspeld."Omdat de wolf een beschermde diersoort is, is het verboden om het natuurlijk gedrag van de dieren te verstoren, stelt Lelieveld van de Zoogdiervereniging. De provincie Gelderland is de overheid die deze wet moet handhaven.De provincie is ermee bezig. "Onze handhavers zijn naar het park om de situatie ter plekke te bekijken en eventueel op te treden. Onze handhavers trekken daarbij op met de boa's van het Nationaal Park", zegt een woordvoerder.Wanneer het gaat om de regels van het park, dan treden de handhavers van het park zelf op. "Zoals dat bezoekers niet van de paden af mogen", zegt de woordvoerder. Ook De Hoge Veluwe laat weten dat er wordt opgetreden als mensen buiten de paden lopen.