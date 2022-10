Nieuwe robot blijkt betere patatbakker dan menselijke collega

De oplossing voor het gebrek aan horecapersoneel lijkt nabij. Een bedrijf in het Amerikaanse Pasadena heeft een robot uitgevonden die beter frietjes kan bakken dan de gemiddelde mens. Ook de uienringen en verschillende andere recepten zijn wel aan de Flippy 2 besteed.



Het bedrijf Miso Robotics Inc. heeft de nieuwe robot ontwikkeld. Flippy 2 blijkt een prima kok: hij bereidt verschillende recepten en kan daardoor het productieproces in de keuken versnellen. Vooral fastfoodrestaurants hebben daar baat bij, door de robot kan er sneller eten worden uitgeserveerd.



Tegen KSL.com vertellen de makers dat het concept simpel werkt. Zodra er een order binnenkomt, voert de robot de voorgeprogrammeerde handelingen zelf uit. "Sneller, accurater en vrolijker dan de meeste mensen in een fastfood keuken het kunnen."



De makers hebben vijf jaar aan Flippy gesleuteld voor 'ie klaar was om aangenomen te worden in de commerciƫle fastfoodsector. Via een monitor kunnen de ontwikkelaars meekijken hoe Flippy het doet. Mocht er iets misgaan, dan kan dat op afstand worden opgelost. De robot wordt inmiddels al in een paar fastfoodrestaurants in Amerika ingezet.

Reacties

09-10-2022 09:06:46 Mamsie

Daar wil ik wel een fillempie van zien!

09-10-2022 09:56:57 Dimyr

@Mamsie

Filmpje

Ziet er minder indrukwekkend uit dn het klinkt Ziet er minder indrukwekkend uit dn het klinkt

